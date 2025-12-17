Ilie Bolojan insistă că persoanele cu dizabilități trebuie să plătească impozit local: „Este fairplay faţă de toţi cetățenii”

Ilie Bolojan a declarat, de asemenea, că există certificate de handicap care nu ar fi fost obţinute în condiţii legale. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este „fairplay” față de toți cetățenii care contribuie la bugetul statului să plătească și persoanele cu dizabilități impozit local. Prim-ministrul a adăugat că aceștia sunt singura categorie care a rămas exceptată de la plata contribuției la Sănătate, dar este „normal” ca orice persoană să contribuie cu 20 sau 30 de euro pe an la facilităţile asigurate de primării, relatează Agerpres.

„Asta e o problemă serioasă pe care trebuie să o discutăm, pentru că, retoric, sună într-un anume fel. Ştiţi câte persoane cu handicap avem în România? 957.000. Când am luat decizia de a elimina facilităţile la contribuţia pe sănătate, practic singura categorie care a fost exceptată - pentru că aveam milioane de oameni exceptaţi - au fost persoanele cu handicap.

Pentru că, deşi au nevoie de servicii medicale destul de importante, (...) în afară de facilităţile din sănătate, nu mai plăteau nici impozite pe proprietate, pe apartamente sau pe maşini. Şi vă rog să vă gândiţi că 10% din fondul de locuinţe pe care îl are România nu era impozitat. Astea sunt venituri la autorităţile locale”, a explicat Bolojan, miercuri, pentru Digi FM.



Premierul a spus că autorităţile locale au nevoie de fonduri pentru asfaltarea parcărilor sau a străzilor şi că este „normal” ca orice persoană să contribuie cu 20 - 30 de euro pe an la facilităţile asigurate de Primărie.



„Una din problemele pe care le-am avut în toţi aceşti ani în România - excepţiile pentru fiecare, să exceptăm pe toată lumea. Dar, cineva trebuie să plătească să se facă aceste lucruri. Şi consider, la modul cinstit, că este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României, care contribuie cu taxe, ca toţi cetăţenii să contribuie acolo unde beneficiază de servicii. Deci, oricum au facilităţi, subliniez, oricum primesc sprijin de la stat”, a precizat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a declarat, de asemenea, că există certificate de handicap care nu ar fi fost obţinute în condiţii legale, având în vedere o serie de abateri statistice. El a cerut ministerelor Muncii şi Sănătăţii să verifice aceste situaţii.



„În afară de cazurile oamenilor care sunt perfect justificate, cred că în această zonă, dacă ne uităm la statistică, dacă ne uităm la dinamici, avem nişte situaţii în care, cu siguranţă, o parte din certificatele care au fost obţinute în România nu sunt în regulă. Am cerut Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii să impună măsuri care să verifice aceste situaţii, pentru că se invalidează statistica.

Avem un birou vamal dintr-un judeţ din România, să spunem, Mehedinţi, în care din 11 vameşi avem nouă persoane cu handicap. Parcă se invalidează statistica. Avem comune în România în care avem nişte procente enorme şi se ştiu cazuri în care medici şi comisii care au, iertaţi-mă, ştampilat aceste situaţii s-a dovedit că au făcut nişte abuzuri grosolane”, a transmis premierul.



Prim-ministrul a spus că banii destinaţi persoanelor cu dizabilităţi ar trebui să ajungă la cele câteva sute de mii de oameni care chiar au probleme grave de sănătate.