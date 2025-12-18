Procurorii francezi au extins acuzațiile care îl vizează pe Nicolas Sarkozy. Carla Bruni, acuzată și ea de "conspirație criminală"

Nicolas Sarkozy a fost condus pe 21 octombrie la închisoare de soția lui, Carla Bruni FOTO: Hepta

Continuă problemele juridice ale fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, după ce procurorii au declarat marți că vor solicita rechizitorii împotriva sa, a soției sale, Carla Bruni-Sarkozy, și a altor nouă persoane pentru presupusă manipulare a martorilor în cazul finanțării campaniei electorale din Libia, potrivit France 24.

Procurorii francezi au declarat marți că solicită rechizitorii împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy, a soției sale, Carla Bruni-Sarkozy, și a altor nouă persoane într-un caz de presupusă manipulare a martorilor.

Posibilul rechizitoriu se referă la retragerea bruscă a lui Ziad Takieddine, un acuzator cheie al fostului șef de stat, într-un caz de presupusă finanțare ilegală a campaniei electorale de către fostul dictator libian Muammar Gaddafi.

Takieddine, care a murit la sfârșitul lunii septembrie, a susținut de mai multe ori că a ajutat la transferarea a până la cinci milioane de euro (6 milioane de dolari) în numerar de la Gaddafi către Sarkozy și fostul șef de cabinet al președintelui în 2006 și 2007.

Dar în 2020, Takieddine și-a retras brusc declarația incriminatoare, ceea ce a provocat acuzații că Sarkozy și aliații apropiați l-au mituit pe martor pentru a se răzgândi, lucru pe care l-au negat întotdeauna.

Parchetul financiar național al Franței a declarat într-un comunicat că solicită punerea sub acuzare a lui Sarkozy pentru acuzațiile de „conspirație criminală pentru comiterea de fraudă ca parte a unei bande organizate” și „ascunderea manipulării martorilor”.

Care sunt noile acuzații ale procurorilor francezi

Modelul și cântăreața Bruni-Sarkozy se va confrunta doar cu acuzația de „conspirație criminală pentru comiterea de fraudă ca parte a unei bande organizate”.

Un judecător de instrucție va decide dacă îi va trimite în fața unei instanțe penale.

Contactat, avocatul lui Sarkozy, Christophe Ingrain, a declarat că nu are niciun comentariu.

Sarkozy, care a fost în funcție între 2007 și 2012, a fost găsit vinovat în septembrie pentru că a solicitat finanțare ilegală din Libia lui Gaddafi pentru campania care l-a adus la alegerea ca președinte al Franței.

Fostul șef de stat a fost condamnat la cinci ani de închisoare, dar a părăsit închisoarea La Sante din Paris după ce a executat doar 20 de zile, în urma unei hotărâri judecătorești de eliberare în așteptarea apelului.

Sarkozy a fost condamnat, pe 25 septembrie, pentru că le-a permis apropiaților săi să obțină bani de la regimul Gaddafi din Libia, în sprijinul campaniei sale prezidențiale din 2007. Deși a făcut apel, el a fost încarcerat pe baza mandatului de arestare provizoriu emis împotriva sa. Niciun alt fost şef de stat din UE nu a fost, până acum, încarcerat - în perioada de după fondarea organizațiilor predecesoare UE.