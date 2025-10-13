Antena 3 CNN Externe Nicolas Sarkozy va deveni primul fost șef de stat european care ajunge în spatele gratiilor

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 11:43 13 Oct 2025 Modificat la 11:43 13 Oct 2025
Nicolas Sarkozy
Foto: Getty Images

Nicolas Sarkozy, fost președinte al Franței între 2007 și 2012, urmează să devină primul fost șef de stat european care a ajunge după gratii, relatează AFP, luni, citată de Agerpres. Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare și urmează să afle condițiile încarcerării sale.

Sarkozy a fost condamnat, pe 25 septembrie, pentru că le-a permis apropiaților săi să obțină bani de la regimul Gaddafi din Libia, în sprijinul campaniei sale prezidențiale din 2007. Deși a făcut apel, el va fi încarcerat pe baza mandatului de arestare provizoriu emis împotriva sa. Niciun alt fost şef de stat din UE nu a fost, până acum, încarcerat - în perioada de după fondarea organizațiilor predecesoare UE. Cu toate acestea, unele ţări din UE au avut foşti şefi de stat încarceraţi înainte de a adera la Uniune - cazul Greciei şi Ciprului.

Georgios Papadopoulos, care a condus dictatura militară din Grecia în perioada 1967-1974, a fost condamnat la moarte în 1975 pentru înaltă trădare, pedeapsă comutată, ulterior, la închisoare pe viaţă, pe care a executat-o până la moartea sa, în 1999.

În Cipru, Nikos Sampson, preşedinte interimar în 1974 în timpul unei lovituri de stat care a vizat anexarea insulei la Grecia, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în 1976. A executat mai puţin de 10 ani.

În Bulgaria, fostul dictator Todor Jivkov (1954-1989) a scăpat de închisoare. Condamnat în 1992 la şapte ani de închisoare pentru delapidare şi abuz de putere, el a fost în cele din urmă plasat în arest la domiciliu.

Jacques Chirac, tot fost președinte al Franței (1995-2007), a primit o pedeapsă cu suspendare în 2011 în legătură cu scandalul angajărilor fictive de la primăria din Paris pe care a condus-o.

