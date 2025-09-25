Nicolas Sarkozy, condamnat la 5 ani cu executare în dosarul în care e acuzat că a luat bani de la fostul dictator libian Gaddafi

Anchetarea lui Nicolas Sarkozy este cel mai mare scandal politic din istoria modernă a Franței. Foto: Hepta

Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani cu executare, după ce a fost găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni, joi, de Tribunalul Corecţional din Paris, în dosarul privind suspiciunile de finanţare a campaniei sale prezidenţiale din 2007 de către fostul lider libian, Muammar Gaddafi.

Sarkozy va fi încarcerat indiferent dacă va face recurs la o instanță superioară. Judecătorul a decis de asemenea că Sarkozy trebuie să plătească o amendă de 100.000 de euro, informează France 24.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost însă achitat de acuzaţiile de corupţie. Preşedinta tribunalului a explicat că fostul şef de stat este vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni pentru că „şi-a lăsat apropiaţii (...) să acţioneze în vederea obţinerii de sprijin financiar” din partea regimului libian, transmite France Presse, preluată de Agerpres.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost acuzat de procurorii franczi că ar fi primit milioane de euro de la fostul dictator Muammar Gaddafi pentru a-și finanța campania electorală. Este cel mai mare scandal politic din istoria modernă a Franței, iar procesul istoric riscă să șubrezească și mai mult încrederea deja slăbită a francezilor în clasa politică.

Ancheta a durat 10 ani, timp în care procurorii au strâns dovezi legate de așa-numitul „pact al corupției” între Sarkozy și Gaddafi, în urma căruia intermediari au livrat valize pline cu bani la clădirile ministerelor din Paris, bani care au fost folosiți pentru a finanța campania prezidențială a lui Sarkozy din 2007.

Procurorii spun că în schimbul acestor fonduri, regimul din Libia a cerut favoruri diplomatice, legale și de afaceri. O astfel de favoare l-ar fi avut în centru pe Abdullah al-Senussi, șeful spionajului din Libia. Senussi a fost condamnat în absență la închisoare pe viață de o curte franceză în 1999 pentru rolul pe care l-a jucat în bombardarea din 1989 a unui avion de pasageri deasupra Nigeriei, în urma căruia au murit 170 de oameni. Gaddafi ar fi cerut ca odată devenit președinte, Sarkozy să găsească o metodă prin care să anuleze mandatul de arestare internațional de pe numele lui Senussi.