Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat luni din închisoare, după doar 20 de zile după gratii: „Închisoarea e grea și epuizantă”

2 minute de citit Publicat la 12:06 10 Noi 2025 Modificat la 12:25 10 Noi 2025

Nicolas Sarkozy a fost condus în octombrie la închisoare de soția lui, Carla Bruni FOTO: Hepta

După ce a petrecut 20 de zile în închisoare, fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy ar putea fi deja eliberat. Curtea de Apel din Paris examinează luni dimineață cererea de eliberare a fostului președinte francez, închis după condamnarea în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale.

Potrivit Le Figaro, și parchetul a solicitat la audierea de luni dimineață eliberarea sub supraveghere judiciară a fostului președinte.

Depusă de avocații săi la câteva minute după ce a fost reținut la închisoarea La Santé din Paris, pe 21 octombrie, această cerere va fi examinată luni dimineață. Fostul șef de stat urmează să se prezinte prin videoconferință. Audierea ar trebui să dureze aproximativ două ore.

Decizia privind cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy ar putea fi pronunțată luni la ora 13:30 (ora locală).

Închisoarea este „foarte grea” și „epuizanta”, spune Nicolas Sarkozy

Foarte grav, fostul președinte s-a adresat instanței la sfârșitul audierii sale:

„Știu că nu este locul să pledez pe fond dosarul meu. Dar niciodată nu am avut ideea sau intenția nebună de a cere bani domnului Kadhafi. Și niciodată nu voi recunoaște un lucru pe care nu l-am făcut. Am răspuns întotdeauna la toate convocările justiției. Nu îmi imaginam că voi ajunge la 70 de ani și voi cunoaște închisoarea. Este o încercare impusă. Este dur, este foarte dur. Lasă urme la orice deținut pentru că este epuizant.

Sunt conștient de gravitatea faptelor care mi se reproșează, dar nu trei săptămâni la Santé mă vor face să-mi schimb atitudinea. Sunt francez, domnule președinte, familia mea este în Franța. Și voi respecta toate obligațiile care mi se vor impune. Vreau să aduc un omagiu personalului penitenciar care a dat dovadă de o umanitate excepțională și care a făcut acest coșmar suportabil”.

Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat chiar luni

La curtea de apel, se așteaptă o decizie pronunțată luni după-amiază. Dacă obține câștig de cauză, Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat imediat.

Sarkozy a fost condamnat, pe 25 septembrie, pentru că le-a permis apropiaților săi să obțină bani de la regimul Gaddafi din Libia, în sprijinul campaniei sale prezidențiale din 2007. Deși a făcut apel, el a fost încarcerat pe baza mandatului de arestare provizoriu emis împotriva sa. Niciun alt fost şef de stat din UE nu a fost, până acum, încarcerat - în perioada de după fondarea organizațiilor predecesoare UE.