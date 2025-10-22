Ce a făcut Nicolas Sarkozy în prima zi la închisoare. Frenezie printre ceilalți deținuți: „Va avea o ședere dificilă”

Nicolas Sarkozy a fost condus marți la închisoare de soția lui, Carla Bruni FOTO: Hepta

Nicolas Sarkozy a petrecut prima noapte în celulă, după ce marți, 21 octombrie, a fost încarcerat în închisoarea La Santé din cartierul parizian Montparnasse. În primele 24 de ore de detenție, el a primit mai multe vizite.

Fostul președinte al Franței a petrecut primele sale 24 de ore în închisoarea La Santé, unde este încarcerat pentru a-și ispăși pedeapsa de cinci ani pentru „asociere în scop infracțional”.

Avocații lui au insistat asupra faptului că „nu i s-a acordat niciun tratament preferențial” și că, deși a fost plasat în izolare pentru siguranța sa, este tratat ca orice alt deținut din penitenciar, potrivit BFMTV.

A urmat protocolul valabil pentru orice nou deținut

Odată ajuns la închisoare, Nicolas Sarkozy a urmat în primă fază procedura obișnuită pentru orice nou deținut. El a trecut pe la serviciul de evidență, unde i-au fost luate amprentele digitale și a fost fotografiat. I s-a atribuit un număr de deținut, „numărul de înregistrare”. De asemenea, i-a fost creat un act de identitate intern pentru închisoare.

Fostul președinte a fost supus apoi și unei percheziții corporale complete și a depus toate obiectele personale neautorizate într-un seif. După un interviu cu un responsabil al închisorii, a fost condus către celula sa.

Descoperirea celulei și a rutinei zilnice

După formalități, noul deținut a fost „cazat” în celula sa, situată în zona de izolare. Dispune de o celulă individuală de aproximativ 10 metri pătrați, cu o fereastră cu gratii și un televizor mic.

Camera lui este dotată cu un pat și un birou fixate de podea, un scaun din plastic, rafturi, un duș și o toaletă fără capac, o plită electrică și un frigider. Nicolas Sarkozy poate folosi și un telefon fix pentru a suna la numere preînregistrate. Apelurile sunt nelimitate, dar contra cost.

În fiecare zi, fostul președinte are dreptul la o oră de plimbare într-o curte împrejmuită cu gratii. Directorul închisorii La Santé, Sébastien Cauwel, a menționat că există posibilitatea a două plimbări pe zi. De asemenea, are acces la sala de sport și la bibliotecă.

Nicolas Sarkozy a luat și primele sale mese în închisoare, servite de un funcționar.

A fost vizitat de soție și de avocat

Potrivit informațiilor BFMTV, Nicolas Sarkozy are dreptul la trei vizite („parloirs”) pe săptămână. Unul dintre aceste drepturi a fost deja utilizat, pentru că soția lui, Carla Bruni-Sarkozy, a fost la închisoare chiar marți.

Fostul președinte își poate vedea avocații în mod nelimitat, în special pentru a pregăti cererea de eliberare provizorie care a fost depusă marți. Me Christophe Ingrain, unul dintre avocații săi, s-a prezentat la închisoarea La Santé miercuri dimineață, în jurul orei 8:30, pentru a-l vizita. A stat cu Sarkozy aproximativ două ore.

Avocații lui Nicolas Sarkozy intenționează să-l viziteze zilnic pe durata detenției.

Doi ofițeri suplimentari însărcinați cu protecția sa

Fiind izolat, Nicolas Sarkozy nu a intrat în contact cu niciun alt deținut. Chiar și în timpul plimbărilor, al șaselea președinte al celei de-a Cincea Republici este singur. Când se deplasează în incinta închisorii La Santé, este însoțit de agenți penitenciari, ca orice deținut aflat în izolare.

Totuși, BFMTV a aflat marți că doi ofițeri din serviciul de protecție au fost, de asemenea, însărcinați cu securitatea lui Nicolas Sarkozy, în urma unei evaluări și a unei decizii fără precedent a Ministerului de Interne. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a confirmat miercuri dimineață această decizie luată „ținând cont de statutul său și de amenințările care planează asupra lui”.

Cei doi ofițeri de poliție se află 24 de ore din 24 în apropierea celulei fostului președinte și îi însoțesc pe agenții penitenciari la fiecare deplasare în afara celulei. Această decizie fără precedent a surprins personalul penitenciar: „Nu văd de ce Ministerul de Interne ar trebui să intervină în cadrul detențiilor”, a reacționat Nicolas Peyrin, secretar general al sindicatului CGT Penitentiaire.

Agitație printre ceilalți deținuți

Potrivit unor jurnaliști aflați la fața locului, dar și a unor videoclipuri postate pe rețelele sociale, deținuții din închisoarea La Santé au reacționat la sosirea lui Nicolas Sarkozy și i-au strigat numele pentru a-l „saluta”. „Va avea o detenție dificilă”, a spus un deținut care s-a filmat în celula sa cu un telefon mobil, încercând să-l interpeleze pe fostul șef al statului prin pereții închisorii.

„Toți deținuții fac zgomot, urlă, bat în pereți (...)”, a declarat unul dintre avocații săi, Me Jean-Michel Darrois.