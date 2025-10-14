Nicolas Sarkozy va fi "cazat" în singura închisoare din Paris. Cum arată celulele din "aripa VIP" şi de ce este numită aşa

În ultimul secol și jumătate, zidurile La Santé au lipsit de libertate numeroși bărbați francezi cunoscuți. Foto: Lafargue Raphael/ABACA/Shutterstock via CNN Newsource

Ca fost președinte al Franței, Nicolas Sarkozy s-a aflat de multe ori în spatele ușilor închise pentru cetățeanul obișnuit. Pe 21 octombrie, în timp ce uşa metalică a celulei se va închide în urma lui, Sarkozy va sta într-o cameră în care puțini ar dori să intre. Până la apel, pe care a confirmat că îl va face, se aşteaptă să fie cazat fie în regim de izolare, fie în aşa‑numita "aripă VIP" a complexului penitenciar La Santé din Paris, singura închisoare din capitala Franței, scrie CNN.

Fostul lider francez a fost condamnat în septembrie pentru conspirație criminală, într-o schemă pe care instanța a stabilit‑o ca fiind menită să‑i finanteze campania prezidențială din 2007 cu fonduri din Libia, în schimbul unor favoruri diplomatice. El a primit cinci ani de închisoare, dar este probabil să fie eliberat condiționat pe parcurs.

Acea aripă este rezervată deținuților care nu pot fi plasați alături de restul prizonierilor, din motive de siguranță. Aici ajung, de obicei, politicieni, foști polițiști, membri ai grupărilor de extremă dreapta sau persoane cu legături de terorism, potrivit BFMTV, afiliată CNN.

Dacă Sarkozy va fi trimis în "aripa VIP", i se va aloca una dintre cele 18 celule identice, fiecare dotată cu plită, frigider, televizor, duș și toaletă, precum și o linie telefonică fixă pentru apeluri către anumite numere autorizate.

Celulele măsoară nouă metri pătrați, deși locatarii din această aripă specială nu sunt obligați să împartă camera, de obicei pentru motive de siguranță.

Foto: Bertrand Guay/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Situat vizavi de un azil de bătrâni, într-un colț rezidențial al celui de‑al 14‑lea arondisment din Paris, cartierul La Santé apare modest. Doar sirenele ocazionale îi trădează prezența, în timp ce deținuții sunt transportaț.

În lunile de iarnă, fețele deținuților pot fi uneori văzute privind prin gratiile ferestrelor, printre crengile goale ale bulevardului împodobit cu copaci. Din când în când, privirile lor sunt întoarse de câte un pachet aruncat peste zid de cineva care trece pe lângă, după cum a relatat CNN.

Foto: Michel Euler/AP via CNN Newsource

Foști deținuți celebri

În ultimul secol și jumătate, zidurile La Santé au lipsit de libertate numeroși bărbați francezi cunoscuți.

Unul dintre cei mai căutați teroriști ai anilor ’70 și ’80, Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut drept "Carlos Șacalul", a stat în La Santé, la fel ca și Jacques Mesrine, criminal și hoţ de bănci notoriu în acea perioadă, al cărui destin criminal a inspirat un film din 2008 cu Vincent Cassel. Mesrine este de asemenea celebru pentru evadarea sa din închisoare.

Printre alți deținuți proeminenți se numără Alfred Dreyfus, ofițerul evreu implicat în celebra afacere Dreyfus de la sfârșitul secolului al XIX‑lea, unde antisemitismul i‑a adus o condamnare pe nedrept, și, mai recent, Alexandre Benalla, fost asistent și bodyguard al lui Emmanuel Macron, condamnat după ce a fost filmat lovind protestatarii din cadrul mișcării "Vestele Galbene".

Sarkozy nici măcar nu va fi primul fost lider mondial deținut în această locație. Manuel Noriega, fost dictator al Panama, a petrecut o vreme acolo după ce a fost extrădat din Statele Unite, în urma invaziei americane care l‑a dat jos de la putere.

Deloc surprinzător, Sarkozy nu este încântat de perspectiva închisorii.

"Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare. Dar cu capul sus. Sunt nevinovat", a spus el după aflarea sentinței, cu vocea încărcată de indignare.

"Această nedreptate este scandaloasă", a continuat el, alături de soția sa, cântăreața și fostul model Carla Bruni‑Sarkozy.

Probabil va fi una dintre primele foste supermodele care va ajunge la penitenciar dacă îi va face o vizită.

"Problema este zgomotul"

În spatele zidurilor sale înalte de cărămidă, La Santé nu este o temniță.

"E în regulă, La Santé, e ca un hotel Ibis", a spus, într‑un documentar din 2022 pentru BFMTV, Marco Mouly, fost deținut din "aripa VIP", referindu-se la cunoscutul lanț hotelier european.

Construită în 1867, cu o structură radială distinctă, menită să ofere deținuților senzația că sunt permanent sub supraveghere, închisoarea a trecut recent printr‑un program de renovare și modernizare pe durata a patru ani, redeschizându‑se în 2019.

Viața acolo nu este lipsită de disconfort, spun cei care au trăit deja acolo.

"Problema este zgomotul. Noaptea, te trezesc oamenii care țipă", a declarat pentru BFMTV în 2022 Didier Schuller, fost funcționar public și politician care a petrecut câteva săptămâni în La Santé.

Un fost polițist intervievat de presă a povestit că primește injurii necontenite de la deținuții din alte aripi când află că a fost plasat acolo.

Există puține speranțe ca Sarkozy să nu atragă atenție similară în spatele gratiilor și, în ciuda apelului său, libertatea pare departe.

"Știi când intri. Nu știi când ieși", a spus pentru BFMTV Patrick Balkany, fost primar al orașului Levallois‑Perret, la nord‑vest de Paris, referindu‑se la La Santé, unde a ispășit câteva luni pentru evaziune fiscală înainte de a fi eliberat din motive de sănătate.