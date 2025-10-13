Nicolas Sarkozy a fost informat când trebuie să meargă la închisoare. Poate cere eliberarea condiţionată

Nicolas Sarkozy, fostul lider de la Palatul Élysée. Sursa foto: Getty Images

Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost informat oficial luni despre data şi locul la care trebuie să înceapă executarea condamnării la cinci ani de închisoare, însă, detaliile nu au fost făcute publice, informează dpa, conform Agerpres. Fostul lider de la Élysée va deveni primul fost șef de stat european care ajunge în spatele gratiilor.

În vârstă de 70 de ani, Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru implicare într-o conspiraţie infracţională.

Comisia juridică i-a comunicat personal fostului şef al statului cum va decurge încarcerarea, dar echipa de avocaţi a acestuia şi procuratura nu au dezvăluit informaţiile respective.

După ce s-a prezentat la comisie, Sarkozy a revenit la reşedinţa sa din arondismentul al 16-lea al Parisului, o zonă rezidenţială bogată.

La sfârşitul lui septembrie, pe lângă condamnarea la cinci ani de închisoare, din care unul cu suspendare, instanţa a decis şi că aplicarea sentinţei trebuie să aibă loc imediat, chiar dacă Nicolas Sarkozy a făcut apel şi a respins vehement toate acuzaţiile.

Fostul preşedinte al Franţei va trebui, deci, să ajungă la închisoare, după ce a fost găsit vinovat de participarea la o organizaţie infracţională legată de presupusa finanţare a campaniei sale electorale din 2007 de către fostul dictator libian Muammar Gaddafi. Nu s-au găsit dovezi că plăţile respective au avut într-adevăr loc, dar instanţa a reţinut că Sarkozy şi apropiaţi ai săi au încercat activ să obţină sprijin financiar de la regimul Gaddafi.

Având peste 70 de ani, Nicolas Sarkozy poate cere imediat eliberarea condiţionată şi executarea pedepsei sub supraveghere, în afara penitenciarului. Legea franceză prevede această posibilitate pentru deţinuţii vârstnici.

Potrivit dpa, se presupune că fostul preşedinte va fi încarcerat în închisoarea La Santé din Paris, unde există o aripă de înaltă securitate pentru deţinuţii celebri care necesită protecţie specială.