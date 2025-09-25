Gest controversat al Carlei Bruni. Momentul s-a viralizat. Ce a făcut soția lui Sarkozy, cu microfonul unei televiziuni franceze

<1 minut de citit Publicat la 18:00 25 Sep 2025 Modificat la 18:00 25 Sep 2025

Soția fostului președinte francez a smuls buretele de pe microfonul Mediapart și l-a aruncat pe jos. Foto: Profimedia Images

Soția fostului președinte francez, Carla Bruni, a smuls buretele de pe microfonul unei televiziuni franceze și l-a aruncat pe jos, la plecarea celor doi de la Tribunal, după ce Nicolas Sarkozy a fost condamnat la 5 ani de închisoare.

Carla Bruni ATTRAPE la bonnette de MEDIAPART avant de quitter le tribunal. pic.twitter.com/bUEWnhtZ68 — Frontières (@Frontieresmedia) September 25, 2025

Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani cu executare, după ce a fost găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni, joi, de Tribunalul Corecţional din Paris, în dosarul privind suspiciunile de finanţare a campaniei sale prezidenţiale din 2007 de către fostul lider libian, Muammar Gaddafi.

Sarkozy va fi încarcerat indiferent dacă va face recurs la o instanță superioară. Judecătorul a decis de asemenea că Sarkozy trebuie să plătească o amendă de 100.000 de euro, informează France 24.