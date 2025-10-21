Moment istoric în Franța, Nicolas Sarkozy este dus la închisoare. Fostul președinte a luat în bagaj „Contele de Monte Cristo”

Condamnat la cinci ani de închisoare, Nicolas Sarkozy este dus la închisoare. FOTO Profimedia Images

Condamnat la cinci ani de închisoare, Nicolas Sarkozy își va ispăși pedeapsa într-o celulă de 9 metri pătrați, cu toaletă, duș, birou și un mic televizor. Fostul președinte francez va avea dreptul la o oră de plimbare pe zi și a anunțat că va intra în detenție cu două cărți: „Viața lui Iisus” și „Contele de Monte Cristo”, scrie BBC.

Nicolas Sarkozy a devenit primul fost președinte al Franței care ajunge la închisoare, după ce a început executarea unei pedepse de cinci ani pentru conspirație legat de finanțarea campaniei sale electorale cu bani proveniți de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi. Nu s-a mai întâmplat ca un lider al Franței să ajungă după gratii din 1945, când Philippe Pétain, conducătorul colaboraționist din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost condamnat pentru trădare.

Sarkozy, președinte între 2007 și 2012, a făcut apel împotriva sentinței, însă, chiar înainte de proces, a fost încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, unde va ocupa o celulă de aproximativ 9 metri pătrați, în aripa de izolare.

Foto: Michel Euler/AP via CNN Newsource

Peste 100 de persoane s-au adunat în fața vilei sale din arondismentul 16 al capitalei franceze, după ce fiul său Louis, în vârstă de 28 de ani, a făcut apel la susținători să fie alături de el. Un alt fiu, Pierre, a cerut ca mesajele adresate publicului să fie „de iubire, și nimic altceva”.

În vârstă de 70 de ani, Nicolas Sarkozy a ajuns la poarta celebrei închisori din cartierul Montparnasse la ora 09:40 (07:40 GMT), într-un dispozitiv de securitate strict. Fostul președinte își proclamă în continuare nevinovăția în scandalul banilor libieni și a transmis un mesaj pe platforma X în drum spre penitenciar: „Nu am nicio îndoială. Adevărul va învinge. Dar cât de apăsător va fi prețul plătit.” „Cu o forță neclintită, le spun francezilor că nu un fost președinte este închis în această dimineață, ci un om nevinovat”, a scris el. „Nu vă fie milă de mine, pentru că soția și copiii îmi sunt alături… dar simt în suflet o mare tristețe pentru o Franță umilită de dorința de răzbunare.”

Foto: Bertrand Guay/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Închis într-un penitenciar unde sunt închiși traficanți de droguri sau condamnați pentru terorism

Sarkozy a afirmat că nu dorește tratament preferențial în închisoare, însă autoritățile i-au alocat o celulă izolată pentru siguranța sa, având în vedere că în La Santé sunt încarcerați traficanți de droguri sau condamnați pentru terorism. În celula sa va avea acces la toaletă, duș, birou și televizor, iar zilnic va beneficia de o oră de exerciții în aer liber, singur.

La finalul săptămânii trecute, Sarkozy a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron, care a declarat luni că „este normal, la nivel uman, să îți primești un predecesor în astfel de circumstanțe”.

Într-un alt semnal de susținere instituțională, ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a anunțat că îl va vizita la închisoare, în calitate oficială, pentru a verifica securitatea și condițiile de detenție. „Nu pot rămâne insensibil la suferința unui om”, a spus el.

Înainte de încarcerare, Sarkozy a acordat mai multe interviuri presei franceze. „Nu mi-e frică de închisoare. O să țin capul sus, chiar și la porțile penitenciarului”, a declarat el pentru La Tribune.

Sarkozy a negat mereu orice implicare într-o operațiune de finanțare ilegală a campaniei sale din 2007 cu bani libieni. Deși a fost achitat de acuzația că ar fi primit personal fondurile, a fost condamnat pentru asociere criminală, alături de doi apropiați, Brice Hortefeux și Claude Guéant, implicați în aranjamente cu oficiali libieni. Cei doi avuseseră întâlniri, în 2005, cu șeful serviciilor secrete ale lui Gaddafi, într-o întrevedere intermediată de Ziad Takieddine, un om de afaceri franco-libanez decedat în Liban cu puțin timp înainte de condamnarea fostului președinte.

Deși a depus apel, decizia de încarcerare a fost justificată prin „gravitatea excepțională a faptelor”.

În detenție, Sarkozy a anunțat că va citi două volume: o carte despre viața lui Iisus și celebrul roman „Contele de Monte Cristo”, povestea unui om întemnițat pe nedrept, care visează la dreptate și răzbunare.