"Nu mi-e frică de închisoare. Voi ţine capul sus". Sarkozy spune că şi-a făcut bagajele. Cum vrea să-şi petreacă timpul după gratii

Nicolas Sarkozy, fostul lider de la Palatul Élysée. Sursa foto: Getty Images

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare, potrivit Agerpres.

Sarkozy, care urmează să fie încarcerat în închisoarea Sante din Paris la 21 octombrie, a declarat pentru ziar că deja şi-a făcut bagajele şi că se simte calm înainte de începutul executării pedepsei.

"Nu mi-e frică de închisoare. Voi ţine capul sus, chiar în faţa porţilor de la Sante", a spus Sarkozy, adăugând că nu solicita niciun fel de privilegii speciale.

Fostul preşedinte a mai spus pentru La Tribune Dimanche că nu vrea să se plângă sau să fie consolat în timpul încarcerării. El intenţionează să-şi petreacă timpul în închisoare scriind o carte, potrivit ziarului.

Sarkozy, care a condus Franţa între 2007 şi 2012, a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală din cauza eforturilor unor consilieri apropiaţi de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi, între timp asasinat după o revoltă.

Sakozy a afirmat mereu că este nevinovat şi a făcut recurs la condamnare.

Va fi "cazat" în singura închisoare din Paris

Fostul președinte intenționează să conteste decizia în apel, dar între timp se aşteaptă să fie cazat fie în regim de izolare, fie în aşa‑numita "aripă VIP" a complexului penitenciar La Santé din Paris, singura închisoare din capitala Franței.

Acea aripă este rezervată deținuților care nu pot fi plasați alături de restul prizonierilor, din motive de siguranță. Aici ajung, de obicei, politicieni, foști polițiști, membri ai grupărilor de extremă dreapta sau persoane cu legături de terorism.

Dacă Sarkozy va fi trimis în "aripa VIP", i se va aloca una dintre cele 18 celule identice, fiecare dotată cu plită, frigider, televizor, duș și toaletă, precum și o linie telefonică fixă pentru apeluri către anumite numere autorizate.