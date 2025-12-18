Depozite ilegale de lemn depistate la o aruncătură de băț de București. Diana Buzoianu: “Volumul fictiv de lemn era trecut în SUMAL”

Valoarea totală a prejudiciilor, confiscărilor și amenzilor aplicate se ridică la 365.000 de lei. Foto cu rol ilustrativ: Hepta

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat deschiderea a trei dosare penale, după ce mai multe depozite din apropierea Capitalei comercializau lemn fără acte în regulă de proveniență. Valoarea totală a prejudiciilor, confiscărilor și amenzilor aplicate de către comisarii Gărzii Forestiere Naționale se ridică la 365.000 de lei, a mai precizat ministrul potrivit Agerpres.

“Trei controale, trei dosare penale deschise! La o aruncătură de băț de București, în depozite de lemn se comercializa lemn fără acte în regulă de proveniență sau, pentru aproximativ 500 de metri cubi, se comercializa chiar fără niciun act, având volum fictiv în SUMAL.

Valoarea prejudiciilor, confiscărilor și amenzilor aplicate? 365.000 de lei. Dosarele penale își vor urma cursul în justiție. Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea. Felicitări, Gărzii Forestiere Naționale! Felicitări, George Garbacea, gărzii teritoriale și Inspectoratului General al Poliției Române”, a scris Diana Buzoianu, pe Facebook.

Garda Forestieră Națională, prin coordonarea gărzilor forestiere teritoriale, anunță demararea unei serii de controale de amploare care vor avea loc în perioada următoare pe întreg teritoriul național.

Acțiunile vizează, cu precădere, respectarea integrală a regimului silvic și combaterea fermă a fenomenului tăierilor ilegale.

La începutul anului, fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a atras atenția asupra mai multor vulnerabilități care vizează SUMAL.

"După trei ani de funcționare a SUMAL 2.0 specialiștii noștri au descoperit chiar vulnerabilități în propriul sistem care sunt uneori speculate de rău-voitori.", a precizat atunci ministrul Mircea Fechet.

Pe de altă parte, tot în acea perioadă s-a anunțat un program de investiții de 46 de milioane de euro din PNRR într-un sistem digital integrat format din camere video, imagini satelitare și sisteme de senzori care vor identifica orice furt din fondul forestier național.