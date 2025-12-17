Ilie Bolojan clarifică taxa pe sere: „Se aplică doar pentru serele de tip industrial, solarul din grădină nu se impozitează”

Din 1 ianuarie 2026, scutirea totală pentru solarii și sere industriale ar urma să fie eliminată. Foto: Profimedia Images

Taxa pe sere, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, a provocat o furtună de critici la adresa premierului, atât din partea social-democraților, cât și a fermierilor. După ce s-a vehiculat că vor fi impozitate solariile din grădinile oamenilor care cultivă pentru consumul propriu, prim-ministrul a venit cu explicații. Ilie Bolojan a declarat că măsura se referă la serele de tip industrial, iar solariile din curțile oamenilor, care nu au nevoie nici de autorizație de construcție, nu vor fi impozitate.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că taxa pe sere nu se va aplica solariilor din grădinile oamenilor.

„Taxarea serelor la o valoare de 0,5%, deci cu un discount de 50% faţă de alte construcţii, se aplică doar pentru serele de tip industrial. Solarul care este în spatele grădinii omului, care n-are autorizaţie de construire, l-a făcut el, pur şi simplu, ca să trăiască, să-şi vadă de treaba lui, nu se impozitează. Deci, retorica de impozitare a pătulelor şi a solariilor nu stă în picioare”, a declarat premierul la Digi FM.

Taxa pe sere intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Din 1 ianuarie 2026, scutirea totală pentru solarii și sere industriale ar urma să fie eliminată, iar acestea să intre la impozitare, cu o reducere de 50% față de nivelul aplicat în mod obișnuit clădirilor, în logica noilor reguli discutate pentru bugetele locale.

Măsura a fost adoptată de Parlament, la pachet cu celelalte taxe și impozite locale, și a trecut de filtrul Curții Constituționale a României.

Fermierii au criticat dur taxa

Noua taxă a fost prezentată ca parte a unor măsuri de uniformizare a tratamentului fiscal pentru clădiri, însă fermierii și producătorii avertizează că orice cost suplimentar la nivel de impozite locale se va reflecta în cheltuielile de producție și, ulterior, în prețurile produselor.

Mai exact, taxa va fi decontată tot de consumatorii finali, la raft pentru că toate aceste majorări se vor reflecta inevitabil în costul final al legumelor, într-un context în care consumatorii acuză deja scumpiri continue.

De asemenea, mai mulți agricultori au susținut că noul impozit le-ar putea reduce suprafețele cultivate în spații protejate sau chiar i-ar împinge să renunțe la solarii, pe fondul unui cumul de majorări de taxe locale anunțate pentru începutul lui 2026.

PSD acuză că taxa a fost introdusă „pe furiș”

Președintele PSD a susținut că această taxă a fost strecurată „pe furiș” în pachetul de măsuri fiscale și a susținut că nu va exista o astfel de taxă, deoarece va cere o acțiune rapidă în Parlament. Sorin Grindeanu a afirmat că „nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor”.

La rândul său ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat că taxa a fost introdusă în pachetul fiscal de Ministerul Finanțelor. „Eu întreb foarte clar: cum poți calcula valoarea impozabilă la un solar, ca să poți determina impozitul? Sunt convins că nu se poate aplica”, a spus ministrul. Ministrul Agriculturii a declarat că o astfel de impozitare nu va exista, ca urmare a faptului că nu ar răspunde unor cerințe legale.