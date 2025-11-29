Grindeanu critică dur apariția unei taxe "strecurate pe furiș": "Nu va fi nicio taxă pe sere și solarii. Nu s-a discutat în Coaliție"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică dur strecurarea ”pe furiș” în pachetul de măsuri fiscale a taxei pe sere sau solarii. Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică dur sâmbătă, într-o postare pe Facebook, strecurarea ”pe furiș” în pachetul de măsuri fiscale a taxei pe sere sau solarii și susține că nu va exista o astfel de taxă, deoarece va cere o acțiune rapidă în parlament.

Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat respinge categoric „astfel de abordări fiscale” despre care spune că care transformă efortul de echilibrare a finanțelor publice „într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta”. El afirmă că măsura nu a fost discutată în Coaliția de guvernare.

Grindeanu afirmă că „nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor”, iar apariția taxei în documente oficiale contravine deciziei politice asumate. Potrivit acestuia, prevederea a fost „strecurată pe furiș în lege” și nu reprezintă poziția partidelor din Coaliție. Liderul PSD transmite că astfel de practici sunt „în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul”.

În mesajul său, Grindeanu acuză unele ministere că introduc în legislație prevederi care nu au fost decise la nivel politic. El susține că este „inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliției să adauge, de la ele putere, astfel de aberații”, măsuri care, în opinia sa, îi irită pe cetățeni fără să aducă vreun beneficiu bugetului de stat. Liderul social-democrat insistă că „astfel de abordări trebuie să înceteze”.

Pentru a corecta situația, președintele PSD anunță că va cere partenerilor de guvernare o acțiune rapidă în Parlament. Grindeanu precizează că va solicita „o intervenție legislativă de urgență” prin care să fie restabilită forma anterioară a legii.

El arată că demersul urmărește să reafirme scutirea de la impozitare pentru „serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești”, categorie care, în opinia sa, nu trebuie să fie afectată de noi poveri fiscale. Liderul PSD își reafirmă susținerea pentru menținerea protecțiilor fiscale acordate micilor producători și gospodăriilor.

Prevederea privind impozitarea solariilor a apărut în spațiul public după adoptarea în Parlament a unui pachet de măsuri fiscale care schimbă regimul unor construcții agricole considerate până acum neimpozabile la nivel local. Din 1 ianuarie 2026, scutirea totală pentru solarii și sere ar urma să fie eliminată, iar acestea să intre la impozitare, cu o reducere de 50% față de nivelul aplicat în mod obișnuit clădirilor, în logica noilor reguli discutate pentru bugetele locale.

Măsura este prezentată, în explicațiile publice, ca o încercare de uniformizare a tratamentului fiscal pentru clădiri, însă fermierii și producătorii avertizează că orice cost suplimentar la nivel de impozite locale se va reflecta în cheltuielile de producție și, ulterior, în prețurile produselor, mai ales la legume și fructe. Mai mulți agricultori au susținut că noul impozit le-ar putea reduce suprafețele cultivate în spații protejate sau chiar i-ar împinge să renunțe la solarii, pe fondul unui cumul de majorări de taxe locale anunțate pentru începutul lui 2026.