Patronatele vor eliminarea de tot a impozitului minim pe cifra de afaceri. "O frână mai mică rămâne tot o frână"

Patronatele vor eliminarea de tot a impozitului minim pe cifra de afaceri. Foto: Getty Images

O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o conferinţă de presă, referindu-se la decizia coaliţiei de reducere la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.

"Ca principiu, o frână mai mică rămâne tot o frână", a răspuns Şucu unei întrebări pe această temă.



Confederaţia Patronală Concordia susţine că această decizie înseamnă doar înjumătăţirea problemei.

"Eliminarea acestui impozit ar fi eliberat în economie 1,3-1,5 miliarde lei pentru investiţii productive în sectoare esenţiale precum IT&C, comerţ, transport şi producţie. IMCA va continua să descurajeze şi să blocheze investiţii în domenii cu valoare adăugată mare, afectând capacitatea companiilor de a se dezvolta şi a concura în regiune şi pe pieţele internaţionale", precizează confederaţia patronală.



Coaliţia de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunţat că a ajuns la un acord cu privire la reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.



Prin Legea nr. 296/2023 a fost introdus impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro şi al căror impozit pe profit este mai mic decât impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri. Aceştia sunt obligaţi la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în cadrul unui interviu, că taxa pe cifra de afaceri pentru multinaționale ar trebui redusă sau eliminată, deoarece a redus la jumătate volumul investițiilor străine în România.

"Una dintre taxele stabilite în anii trecuți a fost cea de 1% pe cifra de afaceri, care a afectat companiile mari. Problema este că unul dintre efectele acestor măsuri a fost scăderea la jumătate a volumului de investiții străine în România. În condițiile în care câștigurile sunt reduse, le creăm probleme.

Trebuie să eliminăm sau să reducem această taxă.

Trebuie să cădem de acord în coaliție. Au existat discuții în ultimele 3 săptămâni între reprezentanții economici ai celor 4 partide, pentru a veni cu o soluție", a declarat Ilie Bolojan.