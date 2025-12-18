Scandal ireal în Italia unde, din greșeală, un bărbat și amanta lui au apărut în reclama unui restaurant

Videoclipul, postat pe profilurile de socializare ale restaurantului, îl arăta clar pe client stând la masă cu amanta. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un restaurant din Catania, Italia, a realizat un videoclip de promovare care a fost pus pe reţelele sociale. În filmare apare şi un bărbat care se afla în local la acel moment cu o femeie la masă. Soţia bărbatului a văzut filmarea şi astfel a aflat despre amanta partenerului, iar cazul s-a încheiat cu un divorţ.

Bărbatul îi spusese soției sale că are o cină de afaceri, dar în realitate ieşise la cină cu o femeie. Soția sa a descoperit minciuna într-un videoclip promoțional pentru un restaurant, filmat în timp ce soțul ei era acolo, relatează La Repubblica.

Videoclipul, postat pe profilurile de socializare ale restaurantului, îl arăta clar pe client stând la masă cu cealaltă femeie. Soția sa, recunoscându-l, a descoperit imediat adevărul. Astfel s-a declanşat o criză care a dus la destrămarea căsniciei și plecarea bărbatului de acasă.

Cazul, care a avut loc în Catania, a fost făcut public de Codacons (n.red. Asociaţia italiană pentru drepturile consumatorilor), la care bărbatul a apelat, fiind filmat fără știrea sau consimțământul său.

Asociația consumatorilor din Italia evaluează acum circumstanţele, atât în ​​cadrul procedurilor civile, cât și în fața Autorității italiene pentru protecția datelor, pentru a stabili răspunderea unității și pentru a obține despăgubiri adecvate pentru daunele rezultate din difuzarea neautorizată a imaginilor.

„Este inacceptabil ca un restaurant să filmeze clienții fără consimțământul lor clar și să distribuie imaginile pe rețelele sociale, expunând oamenii la consecințe imprevizibile”, spune Francesco Tanasi, jurist și secretar național al Codacons. „Legislația privind confidențialitatea impune obligații specifice celor care prelucrează datele cu caracter personal, în special atunci când se face public vreun conținut care permite identificarea directă a persoanelor vizate. În acest caz, publicarea videoclipului a provocat o ruptură familială și a afectat semnificativ viața privată a cetățeanului, făcând necesară determinarea răspunderii unității și obținerea unor despăgubiri proporționale cu daunele suferite”, a adăugat juristul.