Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au atins un nivel record al ultimilor trei ani

Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au crescut cu 27% între ianuarie şi octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor trei ani, o situaţie pe care companiile farmaceutice ruseşti o atribuie creşterii concurenţei şi unei tendinţe tot mai mari în rândul ruşilor către un stil de viaţă mai sănătos.

Potrivit ziarului rus RBC, care citează un studiu realizat de agenţia DSM Group, 1,96 milioane de doze din aceste medicamente au fost vândute în primele zece luni ale acestui an, pentru un total de 803 milioane de ruble (puţin peste 10 milioane de dolari), cu 27% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024, relatează joi EFE, citat de Agerpres.



Între ianuarie şi octombrie 2022, în Rusia au fost vândute 1,7 milioane de doze din acest tip de medicament, pentru un total de 648 de milioane de ruble (9,63 milioane de dolari).



În aceeaşi perioadă a anului 2023, au fost vândute 1,5 milioane de doze (în valoare de 266 de milioane de ruble, adică 3,15 milioane de dolari), în timp ce în 2024 cifra a crescut la 1,6 milioane (în valoare de 630 de milioane de ruble, echivalentul a 6,81 milioane de dolari).



Cel mai popular remediu pentru mahmureală în Rusia în 2025 a fost Alka-Seltzer de la compania germană Bayer, reprezentând 23% din total, urmat de patru mărci de suplimente nutritive pe care ziarul nu le-a numit.



Potrivit RBC, această creştere este legată de reducerea vânzărilor de alcool în ţară: statisticile autorităţii ruse de reglementare pentru tutun şi alcool, Rosakotabakkontrol, indică o scădere cu 9,8% a consumului, o competitivitate sporită pe piaţa muncii din Rusia şi campanii publicitare care promovează utilizarea suplimentelor nutritive.