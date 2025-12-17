Bolojan vrea ca toată lumea să se pensioneze la 65 de ani: "Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată"

Bolojan vrea ca toată lumea să se pensioneze la 65 de ani. Foto: Guvernul României

Premierul lie Bolojan vrea ca toată lumea să se pensioneze la 65 de ani. Premierul este nemulţumit de politicile sociale care permit evitarea muncii și care aduc costuri uriașe pentru buget. Bolojan spune că vrea să elimine pensionările anticipate și promite controlul concediilor medicale și revizuirea sistemului de indemnizații de handicap.

Bolojan a afirmat că România se confruntă simultan cu un deficit major de forță de muncă și cu politici sociale care nu încurajează reintrarea rapidă în activitate.

„Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani, în așa fel încât să avem mai mulți oameni și mai mulți oameni de calitate în economia reală. În condițiile în care te poți pensiona la 48-50 de ani, da, gândiți-vă că atunci când ești la maturitate profesională, oamenii când ar putea întoarce comunității acumularea pe care au făcut-o în 20-25 de ani, ei pleacă la vârful maturității personale în pensie”, a declarat premierul într-un interviu acordat într-un podcast realizat de Andi Moisescu.



„Într-o țară în care, practic, în orice mare oraș din România nu ai cu cine lucra, există un deficit de forță de muncă, iar la 30–40 de kilometri, unde poți face naveta în condiții decente, nu e normal să ai ajutoare de șomaj care se întind pe șase luni sau pe un an de zile”, a declarat premierul.

Premierul a susținut că statul trebuie să transmită un semnal clar că munca este regula, iar sprijinul social trebuie să fie o soluție temporară. „Trebuie să descurajăm nemunca și trebuie să premiem munca. Asta înseamnă o legislație fără echivoc, care să încurajeze munca reală din economie și să sancționeze orice formă de a fugi de muncă”, a spus Bolojan.

„Avem aproape un milion de beneficiari de indemnizație de handicap”

Unul dintre cele mai sensibile puncte abordate de premier a fost cel al indemnizațiilor de handicap, despre care a spus că ridică semne serioase de întrebare. „Suntem în situația în care avem peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizație de handicap. Deci aproape un milion de români sunt în această situație”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că datele statistice indică anomalii clare în anumite zone. „În mod evident este mult și, din analizele statistice, se vede că în anumite comunități, în anumite domenii, aceste cifre ies din orice statistică”, a spus premierul, sugerând existența unor mecanisme prin care persoane apte de muncă evită activitatea economică.

Bolojan a insistat că scopul unei reforme nu este reducerea sprijinului pentru persoanele vulnerabile reale, ci corectarea sistemului. „În loc să ducem banii exact către cei care au nevoie, care au probleme grave de sănătate, noi disipăm resursele. Oameni care ar putea fi acoperiți de o muncă în economie reușesc, prin diferite tehnici, să fugă de asta”, a declarat el.

„Avem milioane de zile pe an de concedii medicale”

Premierul a vorbit și despre concediile medicale, afirmând că acestea reprezintă un alt domeniu în care există suspiciuni serioase de abuz. „Avem milioane de zile pe an de concedii medicale luate atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, iar anul trecut am plătit aproximativ șase miliarde de lei pentru concedii medicale în România”, a spus Bolojan.

„Nu se pune problema să nu mai dai concedii medicale, oamenii se îmbolnăvesc. Dar când vezi o explozie de îmbolnăviri între Crăciun și Anul Nou sau între Paștele ortodox și cel catolic, înseamnă că ceva nu este în regulă”, a declarat premierul.

Bolojan a invocat și exemple concrete din trecut pentru a ilustra fenomenul. „Gândiți-vă că la un moment dat piloții Tarom s-au îmbolnăvit într-o dimineață, toți aveau probleme de sănătate în masă. Sunt anormalități care, dacă nu le corectăm, ne costă enorm”, a spus șeful Guvernului.