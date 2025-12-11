Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”

Premierul a spus că aceasta este singura modalitate pentru a avea pensii stabile în România. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie ridicată „peste tot”. Prim-ministrului a explicat că România nu mai poate susține financiar pensionari la vârste de 48-50 de ani, iar acest prag trebuie gândit în funcție de condițiile de muncă. Ilie Bolojan susține că vârsta de pensionare trebuie să fie mai mare inclusiv pentru angajații din MAI sau MApN.

„Sunt poziţii diferite de care trebuie ţinut cont şi la fel cum există reglementări pentru pensionare mai rapide în cazuri unde sunt sectoare grele de muncă şi aici trebuie gândit asta, dar per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”, a afirmat Bolojan, miercuri, la B1TV.

Premierul a dat exemplul angajaților din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Una este să fii „operativ”, adică să lucrezi în stradă, și alta este să ai o muncă de birou. În funcție de acest criteriu al condițiilor de muncă ar trebui elaborat pragul pentru pensionare, e de părere prim-ministrul.

„Una este să lucrezi într-un birou şi poţi să stai liniştit până la 65 de ani şi alta este să fii în operativ, să fii, de exemplu, în stradă la Jandarmerie, să trebuiască să porţi sistemul de protecţie pe tine şi să te confrunţi cu manifestanţii, unii mai paşnici, alţii mai agresivi”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că România nu mai poate susține din punct de vedere financiar pensionarea la o vârstă timpurie în prezent, cu atât mai puțin în viitor.

„Sunt abordări diferite, sunt pensii de serviciu, sunt pensii pentru diferite categorii, dar ce trebuie să le spunem corect oamenilor, nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră şi pentru bugetele de pensii din anii următori, când generaţiile noastre de 450.000 de oameni vor ieşi la pensie”, a declarat Ilie Bolojan.

În opinia premierului, vârsta de pensionare ar trebui să ajungă cât mai aproape de 65 de ani și pentru angajații din MApN și MAI.

„Că ne place, că nu ne place, trebuie să eliminăm şi să reducem posibilităţile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani şi să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Acest lucru este valabil pentru toate zonele, inclusiv pentru zona care ţine de Ministerul de Interne sau de Ministerul Apărării, ţinând cont, într-adevăr, de specific”, a mai declarat premierul.

Premierul a spus că aceasta este singura modalitate pentru a avea pensii stabile în România.

„E singura formă pentru a avea sisteme de pensii stabile şi pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase. Gândiţi-vă că suntem pe penultimul loc din Europa ca număr de populaţie activă implicaţi în economie. Şi nu putem încasa impozite din care să finanţăm ceva în sectorul public de la o şcoală mai bună, de la un spital care tratează mai bine, decât luând impozite de la oamenii care lucrează în România”, a subliniat Ilie Bolojan.

Decizia CCR pe reforma pensiilor magistraților, amânată

Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) privind legea care taie pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.

Proiectul de lege, care a făcut parte şi din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanţa a stabilit că este neconstituţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.