Bolojan garantează pentru reforma pensiilor magistraților: Nu există motive de respingere

Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan spune că proiectul pensiilor magistraților respectă toate deciziile CCR de până acum și nu vede motive pentru care Curtea ar putea să-l respingă, în ciuda amânării de miercuri. El explică diferențele față de varianta inițială – mai ales extinderea perioadei de tranziție la 15 ani – și susține că reforma vârstei de pensionare și plafonarea pensiilor la 70% din ultimul venit net ar rezolva o parte importantă a problemelor din sistemul judiciar. Declarațiile acestuia au fost făcute în urmă cu scurtă vreme la podcastul Friendly Fire.

Cele mai importante declarații ale premierului Ilie Bolojan pe tema deciziei de amnânare a CCR pe proiectul pensiilor magistraților:

Nu am date legate de motivele pentru care plenul Curții a decis această amânare. Astăzi a fost declarat constituțional pachetul fiscal, care este un pachet important pentru a avea anul viitor o componentă predictibilă. Dar și componenta de magistrați este foarte importantă, dat fiind faptul că s-a dat, totuși, un timp relativ scurt.

Să ne gândim că la prima propunere a acestui proiect au fost termene mai lungi și cred că au fost vreo două amânări, dacă țin eu bine minte.

Acum, important este să se soluționăm. Convingerea mea este că propunerea respectă prevederile constituționale. Am încercat să vedem care au fost deciziile Curții de-a lungul anilor, în așa fel încât să respectăm tot ce s-a decis în această materie până acum.

Din punctul meu de vedere, vine (proiectul – n.r.) și rezolvă o parte din problemele din justiție.

Diferențele față de proiectul anterior care a fost respins:

Sunt două constante: vârsta de pensionare de 65 de ani și durata minimă de muncă de 35 de ani, ceea ce va face ca să nu te poți pensiona mai repede de 58 de ani, chiar dacă vrei să te pensionezi mai repede. Acesta este o constantă care a fost și data trecută.

Iar cea de-a doua constantă este legată de nivelul maxim al pensiei, să nu depășească 70 la sută din ultimul venit net.

Diferența este că, față de primul proiect, s-a extins perioada de tranziție de la actuala vârstă de pensionare, care acum este undeva la 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani, cât era inițial, la 15 ani. Asta înseamnă că în fiecare an, următoare generație de magistrați va mai lucra încă un an în plus, în așa fel încât în 15 ani să ajungem la vârsta standard de pensionare.

Ce face dacă CCR respinge acest proiect

Am încredere că, respectând toate propunerile constituționale, propunerea va fi validată pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere.

Nu iau în calcul o astfel de ipoteză, pentru că proiectul respectă prevederile constituționale.