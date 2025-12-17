Document sinistru în arhiva CNSAS. Agenda unui general al Securității arată ordinul lui Ceaușescu la Revoluție: „Se lichidează radical”

Revoluția Română din 1989, Timișoara - intervenția forțelor de ordine împotriva demonstranților, pe 17 decembrie. Sursa foto: Arhiva Agerpres Foto

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat miercuri o pagină de document din Arhiva Securității care aduce o nouă dovadă directă privind ordinele date către armată de Nicolae Ceaușescu, pentru a deschide focul împotriva civililor, în timpul Revoluției din Decembrie 1989.

Documentul, o pagină din agenda de lucru a generalului-maior Ștefan Alexie, secretar de stat și membru al conducerii Departamentului Securității Statului, consemnează explicit ordinul transmis în 17 decembrie 1989: „Se lichidează radical!”.

Potrivit CNSAS, nota a fost făcută în ziua în care, la Timișoara, a început represiunea sângeroasă împotriva manifestanților. Ordinul a fost transmis de șeful Securității, generalul Iulian Vlad, în urma unei ședințe a Comitetului Politic Executiv (CPEx), fiind un ordin direct al lui Nicolae Ceaușescu adresat tuturor structurilor aparatului represiv.

Agenda consemnează, între altele, ordinul „se lichidează radical”, alături de instrucțiuni operative scrise de mână, precum „nu se cruță nimic” sau „fără avertisment”.

CNSAS: „Pe 17 decembrie 1989, la Timișoara, a început măcelul. Au participat toți, nu doar unii”

În postarea sa, CNSAS subliniază că documentul nu lasă loc de interpretări și contrazice tentativele repetate de rescriere sau relativizare a responsabilităților pentru crimele din Decembrie 1989. Instituția atrage atenția că, la 36 de ani de la Revoluție, memoria publică este tot mai afectată de dezinformare, teorii conspiraționiste și narațiuni nostalgice care încearcă să minimalizeze rolul conducerii comuniste și al aparatului represiv.

„Arhiva Securității păstrează documente care nu pot fi contestate”, transmite CNSAS, precizând că represiunea nu a fost opera unor actori izolați, ci a implicat întregul aparat de forță al statului comunist: Partidul Comunist, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Departamentul Securității Statului.

Publicarea acestui document are loc într-un context în care Nicolae Ceaușescu este prezentat de unii drept „cel mai bun conducător al României”, iar crimele regimului comunist sunt tot mai des relativizate. CNSAS avertizează că astfel de mistificări creează o „minciună colectivă” convenabilă, în care responsabilitățile sunt diluate, iar vinovățiile ocultate.

„Pe 17 decembrie 1989, la Timișoara, a început măcelul. Au participat toți, nu doar ‘unii’, iar alții nu”, concluzionează Consiliul, reafirmând caracterul criminal al ordinelor date de conducerea comunistă.