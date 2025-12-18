O româncă este acuzată în Italia că şi-a răpit fiica şi a dus-o în România. Cum a încercat să-și șteargă urmele

Femeia a încearcat apoi toate mijloacele să dispară cu fiica sa, mutându-se dintr-o țară în alta, ajutată şi de mama sa. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 31 de ani şi-a răpit fiica şi a fugit cu ea în România. A încercat apoi să îşi piardă urmele prin mai multe ţări europene ajutată de mama sa. Acum cele două femei sunt acuzate şi vor fi judecate pentru răpire de minor, calomnie, hărţuire și defăimare.

Totul a început în 2023, când cei doi soţi s-au despărțit, iar instanța a decis să acorde tatălui custodia exclusivă a fetiţei. Atunci femeia de 31 de ani a hotărât să se întoarcă în România, luându-o cu ea şi pe fiică, în vârstă de doar 4 ani la acea vreme. Încercările fostului ei partener şi tatăl copilului, de a o convinge să se întoarcă în Italia și să respecte hotărârea instanței au eşuat, relatează Corriere della Sera.

Aşa că bărbatul de 33 de ani a depus o primă plângere la poliţie. Ca să se răzbune, femeia de 31 de ani l-a reclamat pe tatăl fostului său soț la carabinierii de la Mestre, Italia, unde a declarat că îl suspectează pe bărbat că a abuzat-o pe nepoata sa. Mai mult, câteva luni mai târziu, tânăra a amenințat că îl va demasca pe tatăl copilului în presă, numindu-l „pedofil”, dacă acesta „nu va accepta termenii ei privind separarea”.

Femeia a încearcat apoi toate mijloacele să dispară cu fiica sa, mutându-se dintr-o țară în alta, de data aceasta ajutată şi de mama sa. Între timp, parchetul a început o anchetă și, datorită implicării Ministerului Afacerilor Externe, românca a fost găsită în Germania, dar a reuşit să fugă din nou, de data aceea ajutată de mama sa.

Între timp, mama fetei a postat pe profilurile de pe reţelele sociale ale bunicului fetiței mai multe mesaje, sugerând că acesta ar fi pedofil.

Acum, femeia şi mama sa au fost trimise în judecată pentru o listă lungă de acuzaţii.

Între timp, custodia copilului a devenit subiectul unui proces civil anevoios și dureros, purtat între instanțele din Italia și România, unde judecătorii au decis împotriva mamei.

Acum, fetiţa s-a întors în Italia, iar tatăl ei se luptă să reconstruiască o relație și să-şi recapete liniștea sufletească. „Este o poveste foarte tristă”, au explicat avocații bărbatului. „Copilul a fost luat de lângă familia ei când era mică, privându-l pe tatăl ei de bucuria de a-și crește fiica și de a-i oferi stabilitate.” Procesul va începe în ianuarie 2026.