Cum a ajuns unul dintre cei mai bogați afaceriști din România în topul pierderilor SUA de pe urma „reconstrucției” Afganistanului

Taher a cerut și a primit în 2007 aproape 60 de milioane de dolari din fonduri americane. FOTO: Profimedia Images

Numele unuia dintre cei mai influenți oameni de afaceri străini din România postcomunistă a fost legat de o investiție păguboasă, în Afganistan, care a costat guvernul american zeci de milioane de dolari. Fostul om de afaceri iordanian Fathi Taher a primit, în 2007, de la americani, 60 de milioane de dolari din fonduri destinate reconstruirii capitalei afgane, Kabul. În schimbul banilor, Fathi trebuia să contruiască un hotel Marriot de 5 stele cu 209 camere. Însă, la scurt timp după încasarea banilor, șantierele au fost abandonate, așa cum arată un raport realizat de autoritățile americane de supraveghere, citat de Profit.ro.

Fathi Taher a fost unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din România. El a murit în urmă cu cinci ani, la vârsta de 73 de ani.

În 2007, a profitata de planul SUA privind reconstrucția Afganistanului, lansat în anul 2002, prin crearea unui fond de peste 144 miliarde de dolari.

Taher a cerut și a primit inițial în 2007 aproape 60 de milioane de dolari din fonduri americane pentru construirea în capitala Afganistanului, Kabul, a unui hotel Marriot de 5 stele cu 209 camere „care să asigure cazarea investitorilor străini, încurajând demersurile de reconstrucție a țării și constituind o poartă de intrare pentru cetățenii afgani care se întorc în țara natală după ce au trăit în străinătate”.

Potrivit raportului ctat de Profit.ro, Taher a mai venit cu un proiect imobiliar trei ani mai târziu, în 2010, care prevedea construcția unui bloc de apartamente lângă hotelul aflat în stadiu de proiect. Americanii au mai aprobat și pentru acesta 27 de milioane de dolari. În 2013, construcția hotelului a fost oprită, iar șantierul a fost abandonat.

OPIC a aprobat acordarea unui credit de 60 de milioane de dolari

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) a fost o agenție guvernamentală "independentă" a SUA care se ocupa cu acordarea de credite companiilor americane care investeau în țări în curs de dezvoltare, "susținând în acest fel politica externă și prioritățile de securitate națională ale Statelor Unite".

În ianuarie 2007, OPIC a aprobat acordarea unui credit de 60 de milioane de dolari pe 25 de ani pentru realizarea proiectului. Beneficiarul creditului a fost firma Kabul Grand Residences LLC, înregistrată în paradisul fiscal american Delaware și controlată de TAYL Investors Group Limited, cu domiciliul tot într-un paradis fiscal, Insulele Virgine Britanice, și deținută de compania de investiții a lui Taher din Iordania, TaherInvest.

Construcția hotelului a început în 2009, iar dezvoltatorul promisese că va fi finalizat în 2013. În iunie 2013, OPIC i-a acordat ultima tranșă din creditele aprobate.

Imediat după aceea, a arătat Inspectoratul Special General pentru Reconstrucția Afganistanului, Taher i-a informat pe finanțatorii americani că oprește toate lucrările la proiect, iar de atunci paza șantierului abandonat a fost asigurată de ambasada SUA la Kabul, din cauza riscurilor de securitate presupuse de existența unei clădiri neterminate în imediata apropiere a sediului reprezentanței diplomatice americane.

Tot în 2013, grupul Marriott International s-a retras din proiect, însă la Kabul locația a continuat să fie cunoscută sub denumirea de "hotelul Marriott".

Inspectorii SIGAR au vizitat șantierul în 2016 și au descoperit că proiectul era abandonat și nefinalizat.