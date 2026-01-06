În Austria, doi români au furat un seif plin cu bani și l-au târât pe pârtia de schi până la mașină

Imaginile surprinse de camera web de la teleschiurile Fieberbrunn arată vehiculul celor doi români pe pârtia de schi FOTO: tirol.orf.at

Doi români au fost arestați duminică în Austria, după ce au furat un seif plin cu bani dintr-un bar de pe o pârtie de schi. Cei doi sunt protagoniștii unei întâmplări care ar putea fi amuzantă dacă n-ar fi fost vorba de o faptă penală.

Românii au fost prinși de poliție la scurt timp după ce câțiva martori i-au văzut târând pe părtia de schi un seif pe care l-au încărcat apoi într-o mașină, potrivit tirol.orf.at.

Duminică dimineață, în jurul orei 3:30, cei doi suspecți au spart un local de apres-ski din zona de la baza pârtiei, în Fieberbrunn, Kitzbühel. Aceștia au desprins seiful din ancorajul lui și l-au târât peste pârtia alăturată până la mașina lor. După ce au încărcat seiful, au reușit inițial să fugă.

Șoferii utilajelor pentru amenajarea pârtiei, care inițial nu văzuseră nimic în legătură cu spargerea, au ajutat la împingerea mașinii rămase blocate pe pârtie. Dar apoi au observat că suspecții încărcau un seif în mașină, moment în care au alertat poliția.

În scurt timp a fost declanșată o acțiune de căutare, iar mașina a fost oprită rapid de agenți ai postului de poliție din Saalfelden.

Cei doi români, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost arestați.

Se presupune că aceștia ar fi furat anterior uneltele folosite la spargere din zona Kitzbühel.