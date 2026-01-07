Revolta bolnavilor de cancer după tăierea concediului medical. "Este o jignire adusă de Guvernul Bolojan"

APCR critică decizia de neplată a primei zile de concediu medical. Sursa foto: Getty Images

Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC), Cezar Irimia, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că urmează să aibă o întâlnire cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în cadrul căreia va discuta despre decizia de a se tăia de la plată prima zi de concediu medical. Potrivit oficialului, banii de pe ziua aceea reprezintă "pâinea pe o săptămână" sau "un medicament amânat". "Este o jignire adusă pacienţilor şi chiar a cetăţenilor din România de Guvernul Bolojan", a spus Cezar Irimia, care a vorbit şi despre scrisoare deschisă de marţi, adresată prim-ministrului României, Ilie Bolojan.

Preşedintele FABC, despre întâlnirea cu ministrul Sănătăţii

Neplata primei zile de concediu medical afectează grav bolnavii de cancer şi pe cei cronici, iar revolta acestora creşte cu fiecare zi. Mai multe asociaţii au cerut o întâlnire cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru a fi exceptaţi de la măsură.

Alexandru Rogobete a argumentat că cele mai multe zile sunt luate pentru a-şi face punte cu diferite zile de vacanţă, iar statul pierde milioane de euro pe aceste concedii fictive.

Întrebat dacă a reuşit să vorbească cu ministrul Sănătăţii, şeful Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a răspuns astfel: "Sigur că da, va face o dezbatere publică... cu noi, asociaţiile de pacienţi, de fapt, o să ne cheme la minister, nu publică, prin care o să discutăm aceste aspecte. Şi de aceea, am ieşit şi noi cu acea scrisoare ieri, deschisă, adresată premierului României, pentru că nu este corect să fim pedepsiţi noi pentru neregulile din sistem.

Noi, care suntem pacienţii (...), nu trebuie să ni se taie acea zi pentru care acei bani contează pentru noi. Este pâinea pe o săptămână, este un medicament amânat. Banii de pe ziua aceea pe care ei intenţioneaza sa ne-o taie, noi pacienţii facem multe cu acei bani. (...). Nu la noi este problema! Este o jignire adusă pacienţilor şi chiar a cetăţenilor din România de Guvernul Bolojan".

Scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan

Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) a solicitat marţi, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, exceptarea pacienţilor cronici şi oncologici din programele naţionale de la această măsură, o abordare diferenţiată, bazată pe criterii medicale şi sociale, dialog real cu organizaţiile de pacienţi înainte de adoptarea unor decizii cu impact profund uman.

"Vă scriu în numele pacienţilor cronici din România – oameni care nu cer privilegii, ci respect, demnitate şi echitate. Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.

Aceşti oameni nu sunt 'suspecţi', nu sunt «oportunişti», nu sunt «statistici», sunt pacienţi cu diagnostice clare, documentate şi monitorizate de statul român, care se luptă zilnic nu doar cu boala, ci şi cu limitele financiare impuse de aceasta", se arată în scrisoare semnată de Cezar Irimia, preşedintele APCR.

Preşedintele APCR: O zi neplătită înseamnă pierderi reale

"Pentru un pacient oncologic, pentru un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi de concediu medical neplătită nu este o corecţie administrativă. Este pâinea pe o săptămână. Este un medicament amânat. Este o factură neachitată. Este o umilinţă în plus, peste suferinţa deja existentă.

Vă întrebăm deschis şi onest: De ce trebuie să plătească pacientul cinstit pentru greşelile altora? De ce sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală – controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale - rămâne nerezolvată? Combaterea fraudei nu se face prin pedepsirea bolnavilor reali, iar un stat responsabil îi protejează pe cei slabi şi îi sancţionează pe cei care trişează, nu inversează povara", a mai transmis Cezar Irimia.

APCR menţionează că "politicile publice nu sunt doar cifre şi bugete, ci ar trebui sa fie despre şi pentru oameni".

"Un stat care îşi pedepseşte bolnavii pentru a-şi corecta disfuncţiile interne nu este un stat puternic, ci unul care îşi abandonează cetăţenii exact atunci când au mai mare nevoie de protecţie", se încheie scrisoarea, semnată cu speranţa că "nedreptatea va fi corectată".