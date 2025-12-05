Un bărbat din Germania a fost obligat să plătească o factură pentru peste 1,5 milioane de litri de apă

Bărbatul este nevoit să plătească factura în valoare de 7.000 de euro. Foto: Getty Images

Tribunalul din Mosbach, Germania, a respins plângerea unui fost proprietar de imobil care a contestat o factură de aproape 7.000 de euro emisă de furnizorul local de apă. Instanța a concluzionat că valoarea facturii este corectă, scrie swr.de.

Bărbatul, care deținea un bloc cu mai multe apartamente în Mosbach, a fost obligat să achite contravaloarea a peste 1,5 milioane de litri de apă consumați între ianuarie și septembrie 2024. În acea perioadă, în clădire locuiau temporar până la 14 persoane.

Fostul proprietar a pus la îndoială consumul, susținând, printre altele, că apometrul ar fi fost defect.

Judecătorii: Contorul a funcționat corect

În urma audierilor și a expertizelor, instanța a decis că nu există nicio dovadă că aparatul de măsură ar fi indicat valori greșite. Mai mult decât atât, președinta completului a subliniat în motivare că apometrul era verificat metrologic, iar controlul efectuat ulterior de o instituție autorizată nu a arătat nicio anomalie. Certificatul de verificare prezentat în dosar confirmă acest lucru.

Șeful laboratorului de testare, audiat ca martor, a declarat că nu a observat niciun defect sau comportament neobișnuit al dispozitivului.

Furnizorul de apă cere plata restanței

Avocatul companiei de utilități din Mosbach a precizat că decizia era previzibilă, având în vedere că apometrul fusese verificat corespunzător. Acesta a calificat acțiunea în instanță drept „neobișnuită”, însă a adăugat că suma restantă va fi recuperată. În privința consumului ridicat, avocatul a explicat că astfel de situații apar frecvent când există robinete care picură sau fisuri mici, greu de sesizat.