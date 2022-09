Armata ucraineană anunță că a doborât, în premieră, o dronă Shahed-136 din Iran

"Cu un mare grad de încredere, se poate spune că Forțele Armate ucrainene au distrus, în premieră, o dronă iraniană de atac în apropiere de Kupiansk", a anunțat Directoratul de comunicații strategice al armatei ucrainene într-o postare pe Telegram.

Postarea este însoțită de imagini cu ceea ce pare a fi epava dronei doborâte.

"Analiza înfățișării elementelor aripii ne permite să spunem cu certitudine că forțele ucrainene au distrus un aparat iranian fără pilot, o dronă cu rază lungă de tip Shahed-136", continuă mesajul.

CNN menționează că nu poate verifica în mod independent aceste informații.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

?? and ??: A perfect union of two despots.

? @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ