Răzbunare cruntă a rezistenței ucrainene din Melitopol la adresa unui colaboraționist pro-rus

Informația, difuzată pe rețelele sociale de mai multe conturi pro-Ucraina, este confirmată de Ivan Fedorov, primarul din Melitopol, care nu se află în oraș dar primește informații din surse locale.

"Unul dintre liderii centrului electoral al partidului 'Rusia Unită' a fost grav rănit în atacul de vineri dimineață", a scris Fedorov pe Telegram, precizând că persoana vizată de atentat este "Oleg Șostak, șef al departamentului de propagandă".

"Un avertisment exploziv din partea mișcării de rezistență din Melitopol. Vânătoarea de colaboratori care se pregătesc pentru pseudo-referendum a început", a completat primarul, cu referire la intenția separatiștilor de a organiza în toamna acestui an, în teritoriile ocupate, consultări populare care să legitimeze alipirea acestor zone la Rusia, după modelul aplicat în Crimeea, în 2014.

Tot primarul din Melitopol a anunțat că, în cursul acestei săptămâni, sediul partidului "Rusia Unită" din oraș a fost aruncat în aer.

"Rusia Unită" este formațiunea de guvernământ din Federația Rusă, fondată de actualul președinte Vladimir Putin.

Ce se spune pe conturile pro-Ucraina despre atacul cu bombă de vineri, din Melitopol

Informații neconfirmate oficial, propagate de conturile care monitorizează situația în teritoriile ucrainene sub ocupație, arată că Oleg Șostak (foto) ar fi fost rănit de o bombă improvizată, plasată pe traseul mașinii sale.

În urma exploziei, victima a supraviețuit, dar a suferit răni în partea posterioară.

"În Melitopol, un cunoscut colaborator a fost 'prăjit' de partizanii locali. În această dimineață, fundul lui Oleg Shostak a fost făcut praf, în cel mai real sens al expresiei", sună mesajul postat de @WarMonitor3.

In Melitopol, a well-known collaborator was “fried” by local partisans. This morning, Oleg Shostak's ass was torn off in the truest sense of the word. — WarMonitor?? (@WarMonitor3) August 12, 2022

"Astăzi, Oleg Shostak, un colaboraționist din Melitopol, a încasat o lovitură în fund, la propriu. Un dispozitiv exploziv improvizat i-a explodat sub posterior în această dimineață, la ora 08.20, iar propagandistul pro-rus este acum tratat în spital, potrivit primarului Ivan Fedorov", notează @IrisNorrsundet.

Today, Oleg Shostak, a quisling in Melitopol, got his ass kicked literally. A home-made explosive device blew Oleg's rear off this morning at 08.20 and the pro-Russian propagandist is now being treated in hospital according to exiled mayor Ivan Fedorov. https://t.co/ZvBCjPFL38 — Iris ???? (@IrisNorrsundet) August 12, 2022

"Partizanii din orașul Melitopol ocupat de ruși au pus la cale o explozie la adresa lui Oleg Șostak, un colaboraționist local care îi ajută pe ruși să organizeze un pseudo-referendum. Sunt relatări că explozia i-ar fi spulberat fundul. Păcat că nu capul, dar pe aproape", comentează, la rândul său, @vorobyov.