Regina Elisabeta și-a ascuns periile de argint de Elena și Nicolae Ceaușescu

Vizita cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie are un întreg capitol dedicat într-o carte publicată recent de unul dintre biografii Casei Regale Britanice. Acesta a dezvăluit cum Regina Elisabeta a fost avertizată de către președintele Franței să își pună bunurile la adăpost în momentul în care delegația din România va ajunge la palat.

Robert Hardman, biograf al Casei Regale, povestește cum pregătirile au început cu un raport făcut de Ambasadorul Marii Britanii în România pentru Elisabeta a II-a. Nicolae Ceaușescu era portretizat drept un dictator în adevăratul sens al cuvântului. Elena Ceaușescu era prezentată ca o viperă, iar copiii... niște incapabili. Aceasta a fost practic prima imagine pe care regina și-a făcut-o despre cel care, pe atunci, conducea România.

Și ca și când asta nu ar fi fost de ajuns, chiar înaintea vizitei programate în luna iunie 1978, Regina a primit un telefon de la președintele Franței care i-a povestit ce s-a întâmplat în timpul vizitei delegației române în Franța. Potrivit acestuia, românii ar fi plecat cu absolut tot ceea ce putea fi deșurubat, inclusiv vaze, lămpi, scrumiere sau obiecte de toaletă. Acesta este motivul pentru care, din Apartamentul Belgian unde au fost cazați Elena și Nicolae Ceaușescu, au fost luate toate periile de argint, la comanda Reginei, scrie Digi24.ro.

Regina Elisabeta a II-a s-a ascuns într-un tufiș pentru a scăpa de Nicolae Ceaușescu

Tot în documentarul Inside the Crown: Secrets of the Royals, jurnalistul Robert Hardman și fostul secretar de externe, Lord David Owen, și-au amintit că într-o zi, în timpul vizitei, regina Elisabeta a II-a a avut o reacție ciudată la întâlnirea cu soții Ceaușescu, în timp ce își scotea câinii la plimbare.

„Odată i-a povestit unui oaspete de prânz care, la rândul său, mi-a povestit și mie de ocazia în care soții Ceaușescu erau cazați acolo. Totul s-a întâmplat într-o dimineață când ea și-a scos câinii la o plimbare în grădina Palatului”, a spus Hardman, potrivit insider.com.

Jurnalistul a povestit că Reginei i-a venit o idee când a văzut cuplul venind. Potrivit lui Hardman, Regina s-a gândit „Chiar nu pot să vorbesc cu ei acum”.

„Așa că, pentru prima și singura dată în viața ei, Regina s-a ascuns într-un tufiș din grădina Palatului pentru a-și evita propriii oaspeți”.

Lordul Owen a râs în timp ce a descris întâlnirea Reginei cu soții Ceaușescu în documentar.

„Regina suportă tot felul de oameni, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea”, a spus el.

„Ea a spus destul de clar că nu i-a plăcut acea vizită”, a adăugat fostul ministru de Externe râzând.

Când Nicolae și Elena Ceaușescu au sosit pentru vizita lor de stat, aceștia au fost întâmpinați de Regina Elisabeta și Prințul Philip la gara Victoria din Londra.

Ei și cuplul regal au mers apoi la Palatul Buckingham într-o trăsură deschisă.