Regina Elisabeta a II-a s-a ascuns într-un tufiș pentru a scăpa de Nicolae Ceaușescu

În 1978, dictatorul român Nicolae Ceaușescu a călătorit în Marea Britanie împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, pentru o vizită de stat.

A fost o ocazie istorică, marcând prima ocazie când un șef de stat comunist a făcut o vizită de stat în Marea Britanie.

În documentarul Inside the Crown: Secrets of the Royals, jurnalistul Robert Hardman și fostul secretar de externe, Lord David Owen, și-au amintit că într-o zi, în timpul vizitei, regina Elisabeta a II-a a avut o reacție ciudată la întâlnirea cu soții Ceaușescu, în timp ce își scotea câinii la plimbare.

„Odată i-a povestit unui oaspete de prânz care, la rândul său, mi-a povestit și mie de ocazia în care soții Ceaușescu erau cazați acolo. Totul s-a întâmplat într-o dimineață când ea și-a scos câinii la o plimbare în grădina Palatului”, a spus Hardman, potrivit insider.com.

Jurnalistul a povestit că Reginei i-a venit o idee când a văzut cuplul venind. Potrivit lui Hardman, Regina s-a gândit „Chiar nu pot să vorbesc cu ei acum”.

„Așa că, pentru prima și singura dată în viața ei, Regina s-a ascuns într-un tufiș din grădina Palatului pentru a-și evita propriii oaspeți”.

Lordul Owen a râs în timp ce a descris întâlnirea Reginei cu soții Ceaușescu în documentar.

„Regina suportă tot felul de oameni, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea”, a spus el.

„Ea a spus destul de clar că nu i-a plăcut acea vizită”, a adăugat fostul ministru de Externe râzând.

Când Nicolae și Elena Ceaușescu au sosit pentru vizita lor de stat, aceștia au fost întâmpinați de Regina Elisabeta și Prințul Philip la gara Victoria din Londra.

Ei și cuplul regal au mers apoi la Palatul Buckingham într-o trăsură deschisă.