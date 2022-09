Regina Elisabeta a II-a, în baston și aplecată de spate, la ceremonia numirii noului premier britanic, Liz Truss

În imaginile publicate Casa Regală, suverana în vârstă de 96 de ani, sprijinită de un baston, îi strânge mâna noului premier britanic, în vârstă de 47 de ani.

Truss devine astfel cel de-al 15-lea șef al guvernului în timpul celor 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta.

Echipa lui Liz Truss a actualizat rapid profilul ei pe Twitter pentru a marca noul său rol.

"Premierul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Liderul Partidului Conservator. Membru al Parlamentului pentru circumscripția South West Norfolk", se precizează în descriere.

Ceremonia de numire a șefului de guvern are loc în mod obișnuit la Palatul Buckingham, însă regina a anunțat că nu va veni la Londra pentru învestirea noului prim-ministru.

Este o premieră absolută în îndelungata sa domnie, însă suverana britanică, în vârstă de 96 de ani, și-a anulat sau delegat în ultima perioadă îndatoririle publice ceremoniale din cauza problemelor de sănătate.

? The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc