Rețeaua X a lui Elon Musk i-a suspendat contul văduvei lui Aleksei Navalnîi

Incidentul a avut loc marți, fiind semnalat de presa internațională.

La scurt timp de la semnalarea lui, X a venit cu precizări.

"Mecanismul defensiv al platformei noastre împotriva manipulării și spam-ului a marcat din greșeală contul @yulia_navalnaya ca fiind în situația de încălcare regulilor X. Am anulat suspendarea contului de îndată ce am aflat de eroare și ne vom actualiza sistemul defensiv", a comunicat compania.

Our platform's defense mechanism against manipulation and spam mistakenly flagged @yulia_navalnaya as violating our rules. We unsuspended the account as soon as we became aware of the error, and will be updating the defense.