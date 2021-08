Românii în Rhodos, fără aer condiționat și mâncare la temperaturi de peste 37 de grade Celsius: ”A fost un haos total”

Partea de nord a Mediteranei este puternic lovită de incendii de vegetație violente, care fac prăpăd în localitățile din Grecia, Italia și Turcia.

Insula Rhodos, una dintre cele mai frecventate de turiștii români, a rămas fără apă și curent electric în urma unui incendiu care a afectat rețeaua de alimentare.

Potrivit presei internaționale, incendiul s-a extins mult mai repede față de așteptările autorităților. Ambele centrale electrice de pe insulă au fost închise, iar localnicii au rămas fără curent și apă.

Zeci de voluntari s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul soldaților și pompierilor care s-au luptat să stingă focul. Aeronavele au luat apă direct din mare.

Românii suferă în Rhodos din cauza caniculei care a lovit Europa

O româncă, Ana Bădilaș, care este acum în Rhodos, a povestit pentru Antena 3 cum îi afectează pe turiști incendiile de vegetație.

”Până aseară totul a fost ok, continuam să vedem incendiile de la turci, marea a adus funingine și frunze moarte din pădurile din Turcia. Aseară am rămas fără curent electric. A fost extrem de cald. Nu am avut aer condiționat, nu ne-am putut odihni. Acum sunt peste 37 de grade”.

”Momentan nu se vorbește de evacuare”, a mai spus ea.

”Este o catastrofă”, acestea au fost vorbele unui chelner. Din cauza lipsei curentului electric, restaurantele și barurile nu pot încasa bani, și în consecință nu pot servi clienții.

Duminică seară, turiștii nu au putut mânca din acest motiv.

Pe coasta Turciei de la Mediterană au fost înregistrate 117 incendii de vegetaţie, în 5 zile.

Cele mai afectate zone sunt pădurile din apropierea hotelurilor din staţiunea Marmaris, care se află la aproximativ treizeci de kilometri nord de Rhodos.

