Roger Federer se retrage din tenisul competițional

Informația este transmisă de BBC, care citează un mesaj audio postat pe Twitter de sportiv.

Elvețianul în vârstă de 41 de ani nu a mai jucat de la Wimbledon 2021, competiție după care a suferit o a treia operație la genunchi.

El a indicat problemele de formă fizică drept cauză principală a deciziei de retragere din activitatea competițională.

"Mesajul pe care mi l-a transmis corpul meu în ultima vreme a fost clar. Am jucat peste 1.500 de meciuri de-a lungul a 24 de ani. Trebuie să recunosc când este timpul să-mi închei cariera competitivă", a precizat el, conform sursei citate.

