Românul care şi-a ucis logodnica în Irlanda susţine că a omorât-o în vis

Andrei şi Mihaela formau un cuplu de trei ani. De curând îşi cumpăraseră şi o casă în rate, iar săptămâna trecută s-au mutat în noua locuinţă. Ar fi trebuit să fie un moment de bucurie. Pentru bărbat, însă, a fost momentul în care a intrat în depresie.

Sursa foto: Facebook

Estera Tocoian, sora victimei, susţine că bărbatul este în depresie: ''Da, aşa mi-a spus o prietenă care mergea zilnic la ei, el a recunoscut că e în depresie. Era şi ea agitată pentru situaţia lui, zicea să îl ducă la un psiholog. (...) Atât ştiu, că şi-a achiziţionat o casă nouă şi probabil că trebuia să plătească mulţi bani".

Mihaela i-ar fi cerut ajutorul unei prietene care locuia în zonă. Aceasta din urmă a mers acasă la cei doi tineri români. Câteva zile mai târziu însă avea să fie sunată de rudele Mihaelei. A fost apelul care anunţa tragedia. Disperată femeia l-a sunat pe bărbat.

Nimeni nu se aştepta la această tragedie. În ochiii tuturor, cei doi tineri formau un cuplu fericit.

"De sărbători trebuia să vină acasă şi deja am şi vorbit să vină să mergem să îşi închirieze rochia de mireasă", a declarat Estera.

Andrei Dobra, în vârstă de 33 de ani, a fost arestat după ce prietena logodnicei sale a sunat autorităţiile în urma unui apel telefonic între el şi Roxana.

Mihaela lucra ca agent de securitate în Irlanda, iar logodnicul ei era magazioner la un spital. Familia îşi doreşte acum ca bărbatul să plătească pentru fapta sa. Se tem însă că acest lucru nu s-ar putea întâmpla. Avocatul bărbatului a cerut deja o expertiză psihiatrică, iar dacă se va demonstra că avea probleme psihice ar putea scăpa de închisoare.

Bărbatul a apărut în faţa judecătorilor din Trim şi a rămas tăcut pe toată durata audierii. Românul a fost arestat preventiv la închisoarea Cloverhill şi urmează să apară la o nouă audiere, pe 17 noiembrie, de data aceasta online. Avocatul său, Maurice Regan, a făcut o cerere pentru evaluarea psihiatrică a bărbatului în timp ce Dobra este în arest.

De asemenea, a făcut o cerere de asistență juridică și un interpret pentru limba română sub pretextul că clientul său stă în Irlanda de șapte ani și a lucrat în tot acest timp, însă acum nu mai are loc de muncă pentru că este în arest. Acesta a mai spus că, în timp ce clientul său are o engleză bună, interpretul va fi necesar pentru traducerea terminologiei juridice. Aceste cereri au fost acceptate de judecătorul Walsh, potrivit sundayworld.com.