Artiștii ucraineni au început să picteze ruinele lăsate în urma războiului, în semn de manifest pentru victorie

Mai mulți artiști din Ucraina au început în semn de manifest pentru victorie să picteze ruinele lăsate în urma războiului. Acum, locul arată precum un muzeu în aer liber.

Helen are mulţi prieteni pe front, care, cu arma în mână, încearcă să gonească invadatorul rus de pe teritoriul lor. Ea, în schimb, este designer de interior. Dar războiul a forţat-o să privească mai mult spre exterior și să atragă atenţia întregii lumi asupra tragediei pe care o trăieşte poporul ucrainean.

Aşa că a devenit artist de picturi murale. Dar operele sale nu sunt expuse pe zidurile intacte ale unui oraşel liniştit, ci pe cele deformate de ororile războiului. A primit şi ajutor pentru a-şi concretiza ideile.

"Această sculptură a fost realizată în luna august, ca parte a proiectului "Flowers for Hope", de către un artist american, care a venit în Ucraina pentru a sprijini artiștii ucraineni, pentru a sprijini Ucraina însăși prin realizarea acestor proiecte, transferând apoi fotografii ale acestor picturi murale către NFT și strângând astfel bani pentru reconstrucția caselor noastre distruse", a povestit Helen Yanko.

Pentru ea, pictura s-a transformat într-un manifest. Unul contra războiului şi violenţei nejustificate. Dar şi într-o viziune a speranţei pentru pace, după un an întreg de chin.

"Am avut o colaborare în care am realizat diferite picturi murale. Aici, pe de o parte, este o pictură murală cu berze, apoi o altă pictură murală, care îmi aparţine. Am folosit aici floarea-soarelui, care este simbolul nostru național încă din 2015. Este un simbol pentru omagierea soldaților căzuți la datorie", a adăugat Helen.

În același timp, trupa Borş filmează videoclipuri cu o simbolistică puternică printre ruinele pictate.

În cea mai recentă apariție publică a sa, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că va continua lupta. A spus că Ucraina a depășit multe încercări și ca va învinge, iar toți cei care au adus acest război pe teritoriul sau vor fi trași la răspundere.