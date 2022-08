Rușilor li s-au "înmuiat" lansatoarele S-400 din Crimeea. Imaginile au fost surprinse în direct

Este vorba despre o relatare privind sistemele antiaeriene menite să apere de eventualele lovituri ale Kievului peninsula ocupată de forțele Moscovei în 2014.

În timp ce un militar rus vorbește despre actualizarea apărării cu cele mai moderne lansatoare S-400, tuburile de rachete din spatele vorbitorului încep să se balanseze, aparent ca efect al vântului, apoi să se îndoaie, ca și cum ar fi niște replici făcute din cauciuc.

Cele trei tuburi înalte, de culoare gri, se apleacă ușor spre stânga cadrului, apoi spre dreapta, apoi din nou spre stânga, sub un unghi mai accentuat.

Unul dintre tuburi se îndoaie la jumătate, precum o barcă gonflabilă pliată înainte să fie scos aerul din ea.

Well, one more funny video today. This is a report from the russian military that all air defense systems in Crimea have been upgraded to the most modern versions of S-400. This is not a joke. pic.twitter.com/Qa6Zr6FNl8