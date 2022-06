Rușii au tras cu rachete asupra unui mall din Ucraina | Înauntru se aflau peste 1000 de oameni

După atacul asupra centrului comercial, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a scris pe pagina sa de Instagram:

”Ocupanții au tras cu rachete în mall, unde erau peste o mie de civili. Mall-ul este în flăcări, salvatorii luptă cu focul, numărul victimelor este imposibil de imaginat.

Niciun pericol pentru armata rusă. Fără valoare strategică. Doar încercarea oamenilor de a duce o viață normală, care îi înfurie atât de mult pe ocupanți.

Rusia continuă să-și verse neputința asupra cetățenilor obișnuiți. Este inutil să speri la umanitate din partea ei”.

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD