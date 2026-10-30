Rusia a atacat cu rachete balistice şi drone mai multe zone din Ucraina. Cel puțin 350.000 de oameni au rămas fără curent în Dnipro

Rusia a atacat cu rachete balistice şi drone mai multe zone din Ucraina. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Forţele ruse au atacat, în noaptea de joi spre vineri, rachete balistice, patru rachete Kh-59/68, lansate din avion şi și 113 drone, a relatat Ukrainska Pravda. Apărarea antiereriană ucraineană a doborât trei rachete Kh-59/69 și 96 de drone, fiind înregistrate lovituri în 17 locații. În urma bombardamentelor aeriene, aproximativ 350.000 de locuitori din zona orașului Dnipro au rămas fără curent electric, iar în Kiev, un om a murit, transmite publicaţia The Kyiv Independent.

Principalele ținte ale ruşile au fost regiunile Kiev, Harkov, Poltava și Dnipropetrovsk şi s-au înregistrat lovituri ale dronelor în 17 locații, iar în alte cinci au căzut resturi.

Jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda au scris că armata lui Vladimir Putin a lansat rachete balistice de tip Iskander-M, S-400 sau rachetele nord-coreene KN-23 din regiunile rusești Voronej, Kursk și Briansk. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis într-un comunicat pe Facebook că apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 99 de ținte inamice: 3 rachete aer-sol ghidate Kh-59/69 şi 96 de drone inamice de tip Shahed (dintre care 71 cu propulsie reactivă), Gerbera și alte tipuri de drone.

"Câteva drone de atac se află încă în aer, iar operațiunile de interceptare continuă", au mai precizat reprezentanţii Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei în comunicat.

În plus, forțele ruse au lansat patru rachete ghidate aer-sol de tip Kh-59/69 din regiunea Belgorod. Primele informații indică faptul că, până la ora 07:30, apărarea antiereriană ucraineană doborâse trei dintre acestea.

De asemenea, rușii au folosit 113 drone de atac de tip Shahed și Gerbera, precum și drone-momeală de tip Parodiya. Acestea au fost lansate din orașele rusești Oriol, Kursk și Șatalovo, precum și din zonele temporar ocupate Donețk și Gvardeiskoe. Printre dronele lansate s-au numărat 83 de aparate de tip Shahed echipate cu motoare cu reacție.

Mai multe rachete balistice rusești au fost lansate asupra orașului Kiev, joi seara, puțin după ora 22.00, ora locală a Ucrainei. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că rachetele au lovit depozite din districtul Darnitsky, declanșând mai multe incendii.

În oraşul Dnipro și localitățile din apropiere, situate la aproximativ 496 de kilometri sud-vest de Kiev, atacurile rusești au vizat infrastructura energetică și ar fi lăsat cel puțin 350.000 de oameni fără curent electric, potrivit guvernatorului regiunii, Alexander Ganzha. Echipele de intervenție lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică, au mai notat jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

Atacul aerian asupra oraşului Dnipro a avut loc la câteva ore după ce un tren cu pasageri, care era oprit în gara principală, a fost lovit de o dronă. Cel puțin 13 persoane au murit în urma acestui incident.