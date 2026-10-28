Rusia a testat racheta balistică intercontinentală Bulava, lansată de pe un submarin nuclear. Ce țintă a vizat

Comandamentul militar rus a precizat că lansarea a fost efectuată dintr-o poziţie submersă în Marea Ohotsk. FOTO: Hepta

Un submarin nuclear rus din Flota Pacificului a lansat miercuri o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-o poziţie în submersie în Marea Ohotdk şi a lovit ţinta fixată în regiunea arctică Arhanghelsk, la mii de kilometri distanţă, dar la aproape 600 de kilometri de graniţa Rusiei cu Norvegia şi Finlanda, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.



"În conformitate cu planul de instrucţie militară, echipajul submarinului nuclear strategic Generalisimul Suvorov al Flotei Pacificului, din cadrul Proiectului 955A Borei-A, a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava în direcţia poligonului de testare Chizha din regiunea Arhanghelsk", a menţionat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.



Comandamentul militar rus a precizat că lansarea a fost efectuată dintr-o poziţie submersă în Marea Ohotsk, în Extremul Orient rus, şi a publicat o înregistrare video cu exerciţiul, adăugând că "ogivele rachetei au atins cu succes poligonul de testare la ora planificată".



Poligonul militar Chizha se află pe ţărmul Mării Albe, la puţin mai mult de 600 de kilometri de graniţa Rusiei cu Norvegia şi Finlanda. Liderii acestor ţări, premierul norvegian Jonas Gahr Store şi preşedintele finlandez Alexander Stubb, au avut în ziua precedentă o discuţie telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin asupra războiului din Ucraina.



Preşedintele rus i-a avertizat pe cei doi lideri nordici că obţinerea unei păci juste şi durabile în Ucraina "va fi posibilă numai dacă interesele legitime ale Federaţiei Ruse vor fi luate în considerare pe deplin şi necondiţionat". Putin a criticat şi "politica de confruntare a ţărilor din UE şi NATO, care conduce la prelungirea acţiunilor militare" pe frontul ucrainean.

Ce este racheta Bulava

Racheta Bulava a fost dezvoltată în cadrul unui program început în anii '90 şi este desfăşurată pe submarinele din clasa Borei. Potrivit agenţiei TASS, flotă rusă de Nord şi cea a Pacificului au în dotare împreună şapte submarine din clasa Borei, fiecare submarin având capacitatea de a purta 16 rachete Bulava.



Conform Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale de la Washington, racheta Bulava are o rază de acţiune de 8.300 de kilometri şi poate transporta până la 10 vehicule de reintrare independente (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles - MIRV) care pot lovi cu focoase nucleare ţinte diferite.



De la introducerea în serviciu a rachetei Bulava, Rusia a desfăşurat peste 40 de lansări de testare cu astfel de rachete, cea mai recentă fiind pe 5 noiembrie 2024 şi a fost efectuată de submarinul nuclear "Împăratul Alexandru al III-lea".



În anul anterior, submarinul "Generalisimul Suvorov" a lansat o rachetă Bulava din Marea Albă către poligonul militar Kura, situat în Kamceatka, pe coasta Pacificului.