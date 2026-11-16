Rusia amenință Londra cu "consecințe grave" dacă va restrânge drepturile Moscovei la G20

1 minut de citit Publicat la 20:27 16 Noi 2026 Modificat la 20:30 16 Noi 2026

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, şi Andy Burnham, premierul Marii Britanii. Sursa colaj foto: Hepta

Rusia a avertizat luni Regatul Unit că va suporta "consecinţe grave" dacă va încerca să restrângă drepturile Moscovei atunci când Londra va prelua preşedinţia G20 în 2027, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Moscova a lansat acest avertisment la mai puţin de două săptămâni după ce publicaţia The Economist l-a citat pe premierul britanic, Andy Burnham, care a afirmat că preşedintele rus, Vladimir Putin, nu va participa la Summitul G20 de la Manchester, programat pentru noiembrie anul viitor, din cauza sancţiunilor impuse de Regatul Unit împotriva sa în legătură cu războiul din Ucraina.

"Vom vedea cum se va comporta cu adevărat Londra. Un lucru este cert: nicio încălcare a drepturilor Rusiei nu va rămâne nesancţionată. Orice pas greşit în această privinţă va avea consecinţe grave", a declarat Marat Berdiev, ambasador cu însărcinări speciale al Ministerului de Externe rus, într-un interviu acordat agenţiei de ştiri RIA.

Marat Berdiev, care şi-a exprimat speranţa că un scenariu negativ poate fi evitat, a subliniat că ţara care deţine preşedinţia rotativă a G20 nu are dreptul de a impune condiţii sau de a decide cine participă la lucrările forumului.

Rusia rămâne membră a G20, în pofida eforturilor statelor occidentale de a o izola din cauza războiului din Ucraina.

În mod tradiţional, liderii ţărilor gazdă invită toţi membrii grupului să participe la summitul anual. Washingtonul, care deţine în prezent preşedinţia G20, l-a invitat pe Putin la Summitul G20 care va avea loc la Miami în decembrie. Kremlinul nu a precizat încă dacă Putin va participa personal sau dacă va trimite un reprezentant în locul său.