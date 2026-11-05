Putin nu se duce în Marea Britanie la Summit-ul liderilor G20. Îl împiedică sancțiunile Londrei. Ce spune premierul Burnham

1 minut de citit Publicat la 18:22 05 Noi 2026 Modificat la 18:22 05 Noi 2026

Președintele rus nu va merge la Summit-ul G20 din Marea Britanie. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin nu va participa la reuniunea liderilor G20 din Marea Britanie, relatează joi Reuters, care îl citează pe premierul de la Londra, Andy Burnham. Reuniunea este programată la Manchester în 2027. G20 este grupul care reunește cele mai mari dintre economiile dezvoltate și emergente din lume.

Potrivit Reuters, Burnham a fost întrebat dacă Putin va fi invitat la Manchester, în contextul sancțiunilor impuse de Londra împotriva sa, din cauza războiului din Ucraina. Premierul britanic a răspuns "Nu".

Liderul rus nu poate fi exclus oficial, întrucât țara sa este este membră a G20. Totuși, liderul rus "nu va veni, din cauza sancțiunilor în vigoare", a relatat anterior publicația The Economist.

Biroul lui Burnham nu a oferit detalii suplimentare despre sancțiunile împotriva lui Putin, pe care Marea Britanie a început să le aplice din 2022.

Putin a fost invitat în SUA să discute cu Trump

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat în septembrie că Washingtonul l-a invitat pe Putin la o reuniune G20 care va avea loc la Miami, în luna decembrie. Potrivit lui Rubio, acest eveniment i-ar oferi liderului rus ocazia de a interacționa cu președintele Donald Trump și cu alți lideri internaționali.

Rusia rămâne membră a G20, în ciuda eforturilor Occidentului de a o izola în urma invaziei în Ucraina. În mod tradițional, liderii țărilor gazdă invită toți membrii blocului să participe la summitul anual.

Organizarea, anul viitor, a summit-ului liderilor G20 în Manchester are o semnificație specială pentru actualul premier britanic, care a fost primar al regiuni respective timp de nouă ani, până la preluarea mandatului de prim-ministru în iunie, anul curent.