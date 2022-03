Ministrul Apărării rus, avertisment de ultimă oră: Rusia va ataca combinatele chimice din Ucraina

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat un atac iminent cu rachete asupra mai multor facilități industriale din Ucraina.

În anunț, Serghei Șoigu spunea: ”Pentru a evita pierderile de vieți omenești, cerem angajaților combinatelor chimice, fabricilor din Ucraina, să părăsească imediat unitățile de producție”.

Anunțul ministrului Apărării rus a fost confirmat și de un jurnalist al Kyiv Independent și de Nexta.

⚡️Russians announce missile attacks against Ukrainian defense production enterprises.

Expect even more civilian casualties, in other words.