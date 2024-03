Rusia a bombardat masiv Kievul şi a făcut cel puţin zece victime. Resturi de rachete au căzut pe o grădiniţă și au incendiat-o

Primarul Vitali Kliciko a anunțat într-un mesaj pe Telegram că resturi de rachete au căzut în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

În urma bombardamentelor, o grădiniță a luat foc. Potrivit primarului Kliciko, cel puțin 10 oameni au fost răniți.

Două persoane au fost spitalizate, iar celelalte au primit ajutor la fața locului.

Printre răniți se află și o fetiță de 11 ani.

At least 10 people were injured in Kyiv as a result of a massive russian missile attack.



Two people were hospitalized, the others were given help on the spot, the mayor of the capital, Vitaliy Klitschko, said. According to the head of the KMA Serhiy Popka, an 11-year-old girl is… https://t.co/mw0vmtGcLB