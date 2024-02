Rusia îl vrea la închisoare pe purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone

O instanță din Moscova a dat decizia prin care lui Andy Stone i-au fost aduse acuzații legate de terorism şi extremism. Acesta a fost dat deja în urmărire generală.

Principalele platforme deținute de Meta, Facebook și Instagram, au fost interzise în Rusia la mai puțin de o lună după începerea războiului, Meta fiind declarată o organizație extremistă de către un tribunal de la Moscova.

Decizia vine după ce în martie 2022 Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis o anchetă asupra activităților ilegale ale angajaților Meta şi l-a menționat în mod explicit pe Andy Stone ca fiind responsabil pentru ridicarea unei interdicții privind îndemnurile la violenţă împotriva armatei ruseşti.

Russia has placed Meta spokesman Andy Stone on the list of "terrorists and extremists" pic.twitter.com/Hr8GasRaXj