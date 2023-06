Rusia este acuzată că a detonat încă un baraj, pe râul Mokri Yaly

În timp ce Ucraina intră în a şaptea zi de operaţiune de salvare a victimelor distrugerii hidrocentralei Kakhovka din regiunea Herson, armata rusă a mai aruncat în aer un baraj mult mai mic de-a lungul râului Mokri Yaly.

Forţele ucrainene s-au deplasat de-a lungul ambelor maluri ale râului, spre sud de oraşul Velyka Novosilka, declarând eliberarea unui şir de sate: Blahodatne pe malul de est; Neskuchne, Makarivka şi Storozheve pe partea de vest, transmite The Guardian.

Locul exact al barajului este în satul Klyuchove, pe teritoriul deţinut de Rusia.

Confirmation for the destruction of the dam of the Staromlynivske Reservoir in Klyuchove, Velyka Novosilka Raion.



Coords: 47.67574, 36.87370



Timelapse shows water has completely retreated from the reservoir. https://t.co/YxZLXkmNun pic.twitter.com/cE07xIU51w