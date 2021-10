Rusia va realiza primul film în spațiu

Filmul are denumirea provizorie de ”The Challenge” (n.r.- provocarea). Actrița Yulia Peressild și regizorul Klim Chipenko se află la bordul navei care a pornit către Stația Spațială Internațională (ISS) în această dimineață.

Alături de cei doi este și un astronaut, Anton Shkaplerov. Pentru realizarea lungmetrajului, aceștia au la dispoziție 12 zile.

Agenția Spațială Federală Rusă a transmis, pe contul de Twitter, că racheta Soyuz 2.1a a fost lansată de la Cosmodromul rus Baikonur din Kazahstan la ora 11:55 (ora României). Călătoria va dura mai puțin de trei ore și jumătate.

Sosirea este estimată pentru ora 16.05 CEST (17:05, ora României) și va fi transmisă live de NASA. Administrația Națională Aeronautică și Spațială a publicat pe Twitter informații cu privire site-ul de pe care se poate vedea evenimentul.

Watch live as a Russian actress and film producer join cosmonaut Anton Shkaplerov on a Soyuz launch to the @Space_Station!



Live coverage begins Tuesday, Oct. 5 4:15 AM ET (8:15 AM UTC), continuing with docking at 7:30 AM ET (11:30 AM UTC): https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/nIU3JQajrO