Rusia a incendiat centrul orașului Odesa cu drone și rachete Kalibr

Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor, a anunțat Comandamentului operațional Sud al Ucrainei.

Potrivit sursei citate, forțele de apărare antiaeriană au neutralizat 15 drone și opt rachete Kalibr lansate de pe mare.

"Ca urmare a rachetelor lansate de inamic asupra centrului orașului Odesa, un cămin al unei instituții de învățământ și un supermarket au fost avariate de resturi", se arată în declarație forțelor ucrainene.

Trei angajați ai supermarketului au fost răniți.

Atacurile au provocat incendii la cele două clădiri iar pompierii încercau să le lichideze la ora acestei actualizări, potrivit CNN.

Imagini difuzate pe rețelele sociale arată salvatorii intervenind în locațiile afectate de atacurile ruse.

