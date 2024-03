Rusia a lovit Kievul cu rachete hipersonice în plină zi. O explozie puternică, semnalată în apropiere de aeroportul internațional

În jurul orei locale 10:30 (aceeași oră în România) SkyNews relata că primarul Kievului, Vitali Kliciko, a pus un avertisment pe Telegram: "Explozii în capitală. Mergeți de urgență în adăposturi!"

Jurnaliștii de la The Kyiv Independent și Kyiv Post au confirmat, la rândul lor, o "serie de explozii" în capitala ucraineană.

În cartierul Novopecerski Lîpki ar fi fost lovită o clădire rezidențială.

Primarul Kliciko spune că există, de asemenea, apeluri de urgență în cartierele Solomianski și Dniprovski.

Primele informații arată că atacul desfășurat la lumina zilei a fost efectuat de armata rusă cu rachete "Zircon" (hipersonică) sau "Onyx-M" (supersonică)

Acestea au fost lansate asupra Kievului de pe teritoriul Crimeei, fiindu-le imprimată o traiectorie spre centrul capitalei ucrainene.

O explozie puternică a avut loc în apropierea aeroportului Internațional Kiev ("Juliani") în această dimineață.

Martori oculari citați de agenția rusă TASS au indicat că o coloană de fum a devenit vizibilă după deflagrație.

#UPDATE: Explosion near Zhuliany airport in Kyiv, reports say, air defences also activated pic.twitter.com/XjDBkCDeo5