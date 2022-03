Antena 3 › Externe › Ce va face Rusia în a doua lună de război: ”Fără rachete, oameni și strategie” | Analiza unei publicații independente rusești Ce va face Rusia în a doua lună de război: ”Fără rachete, oameni și strategie” | Analiza unei publicații independente rusești

Ce va face Rusia în a doua lună de război: ”Fără rachete, oameni și strategie” | Analiza unei publicații independente rusești

Sursa foto: Hepta

„Rusia și-a epuizat resursele de rachete și militari instruiți, nu are o strategie clară și este complet dezorganizată și, prin urmare, suferă pierderi enorme. Rusia nu este pregătită pentru un război prelungit, astfel că Moscova ar putea lansa în viitorul apropiat un ultim asalt decisiv cu toate forțele disponibile.”, susțin jurnaliștii publicației rusești independente The Insider, cu sediul în Riga, într-o amplă analiză a resurselor de personal și de armament pe care Rusia le mai are pentru a-și continua invazia în Ucraina.